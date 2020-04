El piloto juninense que cumple su sueño de volar en la Fuerza Aérea Argentina

Tras terminar sus estudios en la Escuela Comercial en 2011, el juninense Juan Martín Rivera, apasionado por la aviación desde muy temprana edad, se mudó a La Plata para continuar en la universidad en la carrera de Ingeniería Química.

Dos años y medio más tarde decidió cambiar su destino para cumplir su sueño y entrar en la Fuerza Aérea Argentina. Actualmente, con 26 años, se encuentra cursando la carrera de piloto en la Escuela de Aviación militar de Córdoba capital, en la que ya completó los primeros cuatro años.

“Si bien siempre me había interesado el tema de la aviación, no sabía la existencia de esta posibilidad de ingresar en la Fuerza Aérea, de la que me enteré por casualidad, por lo que me anoté y entré a estudiar”, afirmó el joven juniense a Democracia.

“Avanzado mi tercer año en ingeniería, decidí dejar la carrera para ingresar a la fuerza, donde rendí la parte teórica, y física. Luego hice cuatro años en la escuela que se encuentra en Córdoba capital. Ingresé en 2015 y me egresé en 2018”, destacó.

Y reconoció que la formación es “bastante completa. Primero te formás como oficial de Fuerza Aérea con el grado de alférez, que es el que yo tengo, y recién ahí elegís la especialidad”.

“En esos primeros cuatro años tuve la parte académica, de instrucción militar, como el uso de armamento, estratégica, táctica o liderazgo, y educación física, en la que se eligen distintas escuadras deportivas”, agregó.

“Incluso hicimos maniobras de supervivencia en el desierto, montaña, selva y mar. Primero con la parte teórica y luego la práctica”, indicó.

“Es una carrera apasionante. Y el sentido de pertenencia que inculcan acá raramente lo he visto: de querer a nuestro país y defender a los nuestros. Estoy muy agradecido a la Fuerza Aérea y estoy entregado al 100% a lo que hacemos con mis compañeros”.

“Ser aviador de caza”

Cursados los primeros cuatro años de la carrera, llegó el momento de elegir la especialidad. “Ahora estoy haciendo el Curso Básico Conjunto de Aviador Militar que lo comencé el año pasado y mi idea es egresarme el año que viene”.

Ya voló en el avión Tecnam P2002, y ahora pasó al Grob 120-TP, un turbohélice de origen alemán (foto). “El próximo será el Texan T6C que tiene una performance muy alta, ya que es un entrenador de caza”, apuntó.

“Una vez que termine esta etapa, se eligen otras ramas en un curso de avanzada para ser aviador de caza, transporte o helicóptero. Mi idea es ser aviador de caza, e iré a esa unidad, ya que hay una para cada rama, donde uno se adiestra constantemente y está a disposición por cualquier necesidad que tenga la Fuerza Aérea”, señaló.

Sobre las aeronaves que le gustaría volar, Rivera se inclina por el Pampa o A4 AR. “Para eso falta mucho y hoy me concentro en ponerme metas cortas y en terminar cada paso, como terminar el curso básico”, señaló.

Su pasión por los aviones

La pasión que siente por los aviones tiene un porqué para Juan Martín Rivera.

“A mí me influyó mucho elegir esta carrera por mi abuelo que era piloto civil en el Club de Planeadores cuando él era más joven. Además de chico, como mi mamá sabía que esto me llamaba la atención, un día me llevó al Aeródromo donde había aterrizado un avión de la Fuerza Aérea, que transportaba paracaidistas, y pedimos permiso para volar”, recordó.

“Hasta el día de hoy tengo esos recuerdos que me llevaron a motivarme y que me guste esta rama de la aviación”, concluyó.