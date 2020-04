Aprender a distancia: cómo continúa la enseñanza durante la cuarentena

La expansión del coronavirus y las medidas de aislamiento que se fijaron para su prevención generaron un cambio radical en las actividades cotidianas y especialmente en cuestiones puntuales como la economía, el trabajo y la educación.

Especialmente en esta última, las instituciones educativas se vieron obligadas a buscar de un día para otro nuevos recursos para poder llevar adelante la tan mencionada “continuidad pedagógica” para los chicos.

Recursos con los que muchos docentes están interiorizados, y otros no tanto.

Mails, Whatsapp, Facebook, Classroom son algunas de las opciones con las que se distribuyen actividades y se trata de mantener el contacto con los alumnos y sus familias para avanzar con la planificación del año en la medida en que los espacios lo permitan y todos puedan acceder a los contenidos.

Democracia dialogó con la jefa distrital de Educación Karina Pezzatti, la directora de la Escuela Secundaria N°9 (ex Normal), la vicedirectora de la Escuela Primaria N°18 Miriam Iglesias y la secretaria académica de la Unnoba, Pilar Traverso, quienes dieron detalles de las tareas que llevan adelante para que los chicos sigan aprendiendo en casa.

Nuevas modalidades

Con anterioridad al dictado de cuarentena total, las instituciones habían comenzado a trabajar para hacer llegar las actividades a los alumnos ya que no había dictado de clases.

“Cada escuela armó dispositivos según lo que cada docente había armado en su planificación. Se utilizó mail, Whatsapp, distintas herramientas y en el caso de alumnos que no contaban con conexión, los mismos docentes o directivos hacían llegar actividades en papel y con monitoreo de inspectores”, explicó la jefa distrital.

Cuando se decretó la cuarentena total, las instituciones debieron “pensar nuevas formas de acercamiento, con actividades controladas y con seguimiento”.

En esa línea destacó el programa nacional “Seguimos educando” que brinda cuadernillos de continuidad docente para las actividades. En casos de alumnos sin conectividad, en las escuelas se encargan de que padres o alumnos (de secundaria) los mismos retiren, con nombre y apellido y con devolución de las actividades.

Pezzatti destacó que “el director es quien supervisa pero se busca mantener el vínculo. Se trata de que el docente envíe un video a los alumnos, por ejemplo, de primer año que apenas están empezando”.

Muchos docentes utilizan herramientas como Classroom, una plataforma de enseñanza de Google, pero Pezzatti entiende que “es difícil generalizar un formato porque se debe adaptar de las realidades de las familias y la comunidad educativa de cada escuela”.

Consultada sobre los reclamos de los padres ante la cantidad de actividades y la falta de horas concretas en el aula, Pezzatti trató de llevar calma.

“Es importante llevar calma, sobre todo a los padres. No pasa nada si algunas actividades no se pueden hacer, si no se entienden”, aclaró, sobre todo porque se puede estar en contacto con el docente y aclarar dudas o realizar consultas.

Contenidos al alcance de todos

La situación de pandemia obligó a diagramar en la emergencia nuevas formas de comunicación, pero la mayor dificultad es lograr que todos los alumnos puedan estar incluídos. Que nadie se quede afuera.

Según la directora Natalia Larrazábal, “en la primera etapa de la medida, de 15 días, se bajaron lineamientos para organizar de acuerdo a la realidad de cada escuela”.

Los profesores armaban actividades, se enviaban a los preceptores y a su vez armaban grupos con alumnos, padres y se realizaba un acompañamiento.

Con la medida de cuarentena total, todo se volvió virtual, debiendo bajarse las actividades por mail o vía Google Drive, en su mayoría.

“A través del laboratorio, se armó una cuenta drive en la que se suben los trabajos de cada curso completo, con cada materia”. Allí también se realizan consultas sobre distintas dudas.

Al igual que Pezzatti, Larrazabal destacó que “a veces la familia se desespera por las actividades, si no pueden realizarlas, pero esto se contempla, siempre hay situaciones de ese tipo y se pueden hablar con los docentes, que siempre responden, o bien con el preceptor”.

En esta nueva etapa se ponen también en marcha los equipos de orientación, “para acompañar a las familias y a los alumnos”.

En ese sentido, desde la secundaria se creó un mail “para docentes y preceptores, para tratar situaciones de alumnos que no cuentan con conexión para las actividades”.

“Se irá avanzando de a poco, habrá que retomar temas que no fueron entendidos, buscar formas de vincularse con alumnos, ya que no todos disponen de la conectividad. Algunos profesores realizan clases online, pero hay quienes no tienen el celular o la computadora para bajar la aplicación. La tecnología nos facilita mucho pero pone trabas también y cada escuela lo trabaja según su realidad”.

En la nueva tarea, Larrazábal destaca la labor docente: “Es muy importante reconocer cómo el docente se adaptó a las nuevas estrategias para dar clase y el esfuerzo a diario”.

Grupos cerrados de Facebook

Una de las implementaciones de la Escuela N°18 fue la creación de grupos cerrados a través de los cuales se mantienen en contacto para la realización de actividades.

“Cada institución tiene formas de trabajo de acuerdo a la comunidad educativa. Hay docentes que arman grupos de Whatsapp y otros de acuerdo a la comunidad organizan las actividades y el contacto con la familia”, explica la vicedirectora Miriam Iglesias.

“En nuestra escuela, a través de Facebook se realizan los anuncios generales como entrega de bolsón, cuadernillos, se suben videos de los docentes para mantener el vínculo con las familias de los chicos, no solo desde lo pedagógico sino desde lo vincular, con esto de dar clases a distancia”, explica.

En esa línea destacó que cada docente en la página de Facebook de la institución “creó grupos cerrados para cada curso donde se suben las actividades, especialmente de repaso y fijación”.

A su vez destacó que el equipo directivo y de Orientación acerca las actividades a las familias cuyos chicos no cuentan con conectividad.

“Es para destacar el compromiso del personal docente y auxiliar y la respuesta de los alumnos y las familias”.

Secundaria Unnoba

La secretaria académica de la Unnoba Pilar Traverso destacó que ante la medida de aislamiento la institución contaba con un diseño de continuidad académica que incluye a la escuela secundaria.

“Se convocó a las familias en grupos y se les entregó cada computadora a los alumnos, con una serie de actividades cargadas, que no requerían conexión”.

Asimismo, durante todo el año ya se trabaja con una plataforma digital que permite el acceso a los 180 alumnos de la escuela.

“Continuamos con actividades sincrónicas, se solicitan entregas de trabajos y además, todos los días los chicos tienen tres clases por videoconferencia con profesores de distintas materias”, explica.

La actividad se realiza en grupos de 15, por una cuestión organizativa.

Asimismo Traverso explicó que “los tutores se contactan con las familias y se van atendiendo problemáticas que se van dando, o bien se resuelven situaciones de chicos becados, se garantiza la continuidad alimentaria y se les entrega más material sin conexión, incluso se entregaron subsidios para poder garantizar el acceso en muchos casos”.

La secretaria aseguró que hoy, “no hay ningún alumno que no esté participando de las actividades” y resaltó “el compromiso y dedicación docente ya que se hace un esfuerzo y un seguimiento”.

A su vez destacó el compromiso de las familias, para poder “mantener horarios y el cumplimiento diario de las actividades”.