Desde Salud del municipio desaconsejan usar barbijo a la población en general

El doctor Carlos Lombardi, director de Salud del municipio de Junín, manifestó que al día de hoy, cuando todavía no hay circulación viral de COVID 19 en nuestro distrito, no está aconsejado el uso de barbijo a los vecinos de Junín, aunque sí a personas enfermas y al personal de salud.

“Cuando se va al banco, a supermercados o almacenes, farmacias, donde quizá no se cumpla estrictamente el distanciamiento social, que indica un metro y medio a dos metros entre persona y persona, las personas pueden usar cubreboca y nariz (que se hacen con pañuelos o con varias capas de telas) o barbijos comunes.

“Los barbijos de uso quirúrgico, de triple capa, son de uso exclusivo del personal de salud, entre ellos los enfermeros y los médicos que atienden en los centros de salud. Esto es para impedir que este preciado insumo se agote en caso de que crezcan los casos de infectados por coronavirus”, apuntó.

Aclaró que para las personas enfermas, que tienen patologías respiratorias, también está indicado el uso de barbijos.

“Para la población en general, hay dos recomendaciones básicas: el distanciamiento social, con un mínimo de distancia de 1,5 m. entre persona y persona, y el lavado frecuente de manos”, apuntó el doctor Carlos Lombardi.

Según lo expuesto, la idea es que en los lugares que deben abrir sus puertas para la atención al público como farmacias, bancos, comercios de venta de alimentos, de higiene y demás, no haya amontonamiento de gente.

“Por ahora no se recomienda el uso de barbijo a la población en general. Si empezara a haber circulación viral en Junín, entonces podría ser”, dijo el doctor Lombardi.