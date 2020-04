Empresas de servicios apelan a la buena voluntad del que pueda pagar la factura

En el marco de prohibición de cortes por 180 días ante la falta de pago en los servicios para usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, el gerente de EDEN, Alejandro Biancosino, afirmó: “Nosotros acompañamos el Decreto de Nación y al que adhirió la Provincia”.

Además, en la disposición, emitida en cuarentena, se estableció quiénes están exceptuados de pagar las facturas y qué servicios abarca. “El DNU fue claro y nos hacemos eco de eso”, manifestó en diálogo con TeleJunín.

En un comunicado reciente, el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires – FREBA – manifestó la preocupación ante la fuerte caída en la recaudación, que afecta la cadena de pagos y el normal desarrollo en la prestación del servicio eléctrico.

Al respecto, Biancosino informó: “Lo que dice el comunicado es que los usuarios que puedan pagar la factura que lo hagan, ya que el servicio tiene que seguir funcionando y tenemos que garantizarlo en zonas esenciales como los centros de salud”.

“Otro punto importante es que de lo recaudado por EDEN, el 50% va al Estado nacional y provincial y al municipio, que son los impuestos necesarios para afrontar esta pandemia”, destacó.

“Por eso nosotros apelamos a la buena voluntad del usuario que lo pueda hacer con las diferentes opciones de pago que facilitamos”, agregó.

Cabe destacar que durante el período de aislamiento social y obligatorio, “tenemos un promedio del 10 por ciento de reducción en la demanda del consumo eléctrico”, informó.

“Entiendo que cuando se levante la cuarentena tendremos que redireccionar los esfuerzos y las tareas con respecto al Plan de Obras, pero ahora hay que pensar en las prioridades y no podemos adelantar. Creo que el plan se verá afectado en relación al tiempo que se está perdiendo”, agregó el gerente.

“Quiero destacar el trabajo que hace el personal de EDEN. En Junín y toda la zona tenemos guardias las 24 horas que son quienes están todo el tiempo a disposición de los usuarios para que tengan el servicio”, afirmó.

“También tenemos un grupo de colaboradores que están desde sus casas siguiendo todo el circuito comercial. Es un trabajo muy importante el que están haciendo”, indicó.

“Estamos cumpliendo todas las normativas de seguridad que nos da nuestra empresa en concordancia con la Organización Mundial de la Salud. Tenemos alcohol en gel, y hacemos desinfección de los vehículos. Nuestra misión ahora es que los muchachos tengan las condiciones óptimas para llevar a cabo las tareas”, subrayó.

“Postergar los vencimientos”

En la misma línea, el director del Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, manifestó: “La Ley de Emergencia que surgió tras la pandemia indica que nosotros no podemos proceder al corte de los usuarios vulnerables por 180 días, que todavía no sabemos bien quiénes serían. Hay usuarios que están adheridos a la tarifa social, pero la palabra vulnerable es más amplia”.

“Si uno puede pagar, es importante que pueda dejar pagas las tres facturas más importantes ahora que se vienen los días de frío que abarcan esos 180 días”, solicitó.

“Además, lo que hicimos fue postergar los vencimientos: la factura que vencía el 17 de marzo, la pasamos al 30 y no vamos a cobrar intereses hasta el 17 de abril pensando en que se pueda liberar la cuarentena”, explicó.

“Dependiendo de lo que suceda después de este lunes, nosotros seguiremos postergando los intereses, como hicimos con la factura que vence entre el 13 y 20 de abril, que serán hasta el 30 de este mes”, dijo.

“Si no se paga la factura nosotros no vamos a salir a cortar, pero pedimos al que la pueda abonar que lo haga para garantizar el servicio, ya que nosotros tenemos que pagarles a los proveedores”, afirmó.