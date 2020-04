Petrecca destacó la atención al 132

El intendente Pablo Petrecca estuvo presente en el Centro de Operaciones y Monitoreo junto al secretario de Seguridad, Andrés Rosa, a los efectos de felicitar al personal que trabaja diariamente en la vigilancia de la ciudad y principalmente en la atención de las llamadas que los vecinos realizan al 132. Además, trabajadores de otras áreas municipales con menor actividad se han sumado a esta dependencia para brindar colaboración.

"El mensaje en general a la comunidad es que la mejor forma de prevención es que los vecinos se queden en casa, pero aun así hay un montón de actividades esenciales que hoy están en movimiento. En este sentido, una de ellas es el Centro de Monitoreo donde empleados municipales están trabajando de manera muy ardua al igual que siempre, pero con una intensidad mayor en estas circunstancias que atravesamos”.

“Aquí funciona la atención al 132, que ha tenido una actividad muy intensa debido a la gran cantidad de llamados por parte de los vecinos, quienes denuncian a aquellos que no cumplen con la cuarentena u otros tipos de cuestiones y consultas que realizan a los empleados y que encuentran respuestas muy tranquilizadoras”, destacó.

El jefe comunal de nuestra ciudad también expresó: “Quería agradecerles por este gran trabajo que vienen haciendo, por el control, monitoreo y manejo de la ciudad, por lo cual también hay que destacar el trabajo que realiza Raúl Orrico como supervisor del COM”. Luego, aprovechó para agradecer “el gesto de ciertos empleados municipales que no forman parte de la plantilla del COM, pero que dan una mano debido a que otras áreas no están con tanta actividad”.