Con más de 100 camiones de tierra cerrarán varios accesos a la Ciudad

Como anticipó ayer Democracia en su edición digital, el municipio cerrará a partir del lunes distintas vías de ingreso a nuestra ciudad –para lo cual intervendrán más de cien camiones con tierra- con el objetivo de concentrar los controles vehiculares por la pandemia de coronavirus en las rutas nacionales y provinciales.

El objetivo es seguir endureciendo los controles en las rutas y caminos, dijo Petrecca.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, se reunió ayer con funcionarios de Seguridad, Obras Públicas y Vial Rural para establecer nuevos controles en los accesos de la ciudad. “Los controles serán más duros aún para evitar que lleguen personas de las grandes urbes”, dijeron.

Junto al jefe comunal estuvieron el secretario de Seguridad, Andrés Rosa; el director de Seguridad, Luis Chami; el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse; y Alberto Del Solar Dorrego, a cargo de Vial Rural, entre otros.

“Cuellos de botella”

En este contexto, el director de Seguridad de la Municipalidad de Junín, Luis Chami, ratificó ayer en diálogo con Democracia que clausurarán todos los accesos a la ciudad en los sectores de Villa del Parque y Rincón del Cielo, “con el objetivo de que el tránsito proveniente del Conurbano bonaerense y Capital Federal” pase indefectiblemente por el control vehicular situado en la Ruta Nacional 7, a la altura del Destacamento Vial.

Según precisó el funcionario, también se clausurarán caminos en la Ruta Nacional 188 “para que todos pasen por el control situado a la altura del Aeródromo”. También se colocarán montículos de tierra en los accesos cercanos a la Ruta Provincial 65 en sentido Teodelina – Junín, “para que se haga un cuello de botella a la altura de La Carpa”, se informó.

También se cerrarán otras vías de acceso para evitar el ingreso por la Ruta Provincial 65 en sentido Nueve de Julio – Junín.

Controles más duros

“El objetivo es seguir endureciendo los controles en las rutas y caminos que llegan a la ciudad para evitar que el coronavirus tenga circulación comunitaria aquí. También seguirán los controles dentro de la ciudad y se le pide a las personas que necesiten circular que lo hagan con el certificado único de circulación que expide el Gobierno nacional y al que pueden acceder ingresando a la web municipal junin.gob.ar”, señalaron desde el municipio.

"A partir del próximo lunes 13 de abril vamos a profundizar los controles de aquellas personas que vengan de afuera y que quieran circular por nuestra ciudad. Vamos a restringir ciertos accesos que no tienen que ver con los accesos de las rutas nacionales, sino con las zonas rurales. En cuanto a los accesos principales, en tanto, van a estar habilitados, pero vamos a reforzar los controles", afirmó Petrecca.





Zonas rurales

“Hay zonas rurales en donde la gente circula para llegar a la ciudad y serán esos lugares en los que se reforzarán los controles. Luego, Alberto del Solar, a cargo de Vial Rural, estará informando a todas las entidades del campo cómo será ese control para no alterar la circulación. Pero sí queremos cuidar al juninense de posibles personas que puedan llegar de grandes urbes en donde el virus está circulando. Hasta el momento hemos hecho un buen trabajo, pero esto no termina y hay que seguir”, agregó.

Luego, agregó: “Lo peor aún no ha llegado y por eso seguimos trabajando para cuidar al vecino de Junín. Toda la comunidad está haciendo un gran esfuerzo para que este virus no llegue. El éxito recaerá sobre todos, porque todos estamos haciendo esta tarea. Es importante entender que la mejor forma de parar esto es estar en casa y si bien hicimos bien las tareas en Junín, observamos una mayor circulación de vehículos y vecinos. Sabemos que hay permisos que dio el Estado nacional y esto hizo que la gente circule por la ciudad. Esto generó una mayor circulación, pero tratamos de estar atentos a cualquier cambio”.



“Vamos a seguir siendo estrictos con los controles y los que no tengan nada que hacer en la calles serán sancionados”, finalizó.

Por su parte, Andrés Rosa, secretario de Seguridad, indicó: “En la ciudad vamos a mantener los controles que están y vamos a limitar aun más los accesos a Junín. Esto no significa cerrar la ciudad, sino tener un mayor control de la gente que ingresa. Hasta el momento no tenemos circulación del virus y debemos seguir en este mismo sentido. Debemos cuidar a los vecinos de gente que pueda llegar a venir del Gran Rosario o del Gran Buenos Aires, que es donde el virus circula”.

Para finalizar, expresó: “Vamos a endurecer los controles en las rutas 7, 65 y 188, no cerrando sino controlando más. Por ejemplo, en la Ruta 7, a la altura de la Policía Caminera, vamos a controlar mucho más y lo hacemos porque creemos que es necesario. Les pedimos paciencia y confianza a los vecinos porque las medidas que tomamos las hacemos en beneficio de ellos. Todo fue planificado pensando en su bienestar. También les pedimos que vayan bajando el certificado único a nivel nacional, ya que en la próxima semana vamos a estar tomando medidas y mirando, ya que se van autorizando nuevas actividades. Entonces, debemos controlar que los que circulen lo hagan por un fin esencial. Hay un gran esfuerzo de toda la comunidad y les pedimos un poco más”.