Juninenses que tienden una mano solidaria para ayudar en medio de la pandemia

Si bien podría pensarse que los merenderos y comedores de nuestra ciudad vieron limitada su actividad debido a la cuarentena fijada, la realidad es totalmente diferente.

Hoy se encuentran realizando viandas para las familias de los chicos que antes asistían a almorzar o tomar la merienda.

A ellos se suma un grupo de amigos juninenses que ante la difícil situación que atraviesan muchas familias por distintas cuestiones, entre ellas la falta de trabajo acentuada por la pandemia, decidieron preparar también viandas para entregar en distintos barrios de la ciudad.

La solidaridad no entiende de aislamiento y sigue trabajando para quienes más lo necesitan, aunque cumpliendo las medidas de higiene.

Viandas o bolsas con alimentos

El comedor Los Totoreros recibía alrededor de 45 chicos para comer cada día. Hoy, Silvina Arán asegura que a pesar de la cuarentena, se sigue preparando la comida para los chicos y sus familias en formato de vianda, que pasan a retirar por el merendero.

“De noche las mamás vienen a buscar las viandas. A veces hacemos polenta con tuco, guiso, fideos con tuco, dependiendo de lo que recibamos de donaciones”, cuenta.

Según Silvina, la gente colabora mucho y entre las mamás de los chicos se turnan para colaborar en la preparación de las comidas.

Actualmente necesitan especialmente carne, de vaca y de pollo, y reciben alimentos de todo tipo que puedan utilizar en las viandas.

Laura Cardoso, del merendero Todo por ellos, contó a Democracia que preparan la comida para cinco familias, cuyos 15 chicos en total asistían al merendero.

“Son familias muy carenciadas, no pueden trabajar y necesitan de todo”, cuenta Laura.

Con las donaciones que recibe, trata de preparar distintas bolsas para entregarles, con pan para la merienda o bien con productos. Además arma las viandas para que las pasen a retirar.

“Recibo desde una caja de té hasta masitas y jugos, todo es bienvenido. Cuando me traen donaciones cocino y, si no, preparamos en bolsas los productos”.

Rosa Negrete, del merendero Rayito de Luz, en barrio Los Almendros, recibía alrededor de 50 chicos. Hoy prepara bolsos con productos para las familias de esos chicos y gente que, según destacó, se suma de otros barrios.

“En este momento vienen las madres a retirar al merendero todos los días”, explica Rosa y destaca a los voluntarios Fernando y Ramiro quienes preparan viandas y las llevan al merendero los miércoles y viernes.

“Juntamos alimentos y verduras, leche en cajita y generalmente me donan pan, bizcochitos y facturas y los reparto.

Amigos solidarios

Federico Mighella vive en el barrio Cerrito y junto con un grupo de amigos, Luciano Toledo, Federico Villafañe, Marcos Benvenutto y Miguelo Mirad, decidieron preparar viandas para distribuir en distintos barrios de la ciudad a familias o personas mayores que lo necesitan en momentos delicados como los que se viven.

“Un amigo tuvo la idea de que podríamos hacer viandas y comenzamos a cocinar lo que teníamos. Armamos el jueves alrededor de 70 viandas de arroz con verduras”, cuenta pero este fin de semana realizarán más: “Para mañana tenemos pasta con estofado”.

Además destacó que utilizan barbijos y los elementos de seguridad e higiene correspondientes.

“Se trata de salir a bancar a los que viven de changas y que no tienen ingresos”, resume Federico sobre la idea.

Así comenzaron a interiorizarse de distintas familias en distintos barrios para poder llegar a ellos.

Asimismo están abiertos a recibir donaciones y colaboración de gente con ganas de dar una mano.

Leche, artículos de limpieza y desinfección son algunas de las cosas con las que se puede colaborar.

“Esto es sin política ni banderas, solo con solidaridad”, aseguró Federico.