Facturas de Gas Junín y Acerca se pueden pagar a través de los medios electrónicos

Grupo Servicios Junín, empresa prestadora de los servicios de gas natural y telefonía e internet, informó que los usuarios de ambos servicios pueden descargar sus facturas desde la web grupojunin.com.ar, y también recordaron que dichas facturas pueden abonarse a través de los distintos medios de pago electrónico.

El titular del directorio de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, informó que "todos los usuarios de nuestros servicios, gas natural (Gas Junín) y telefonía e internet (Acerca) ya pueden descargar sus facturas desde nuestra página web, grupojunin.com.ar".

No salimos a cortar y postergamos las fechas de los vencimientos, afirmó Pablo Torres.

"El mecanismo es muy sencillo: ingresando a nuestra página, encontrarán la opción descargá tu factura, haciendo click allí, podrán ver las opciones para descargar la factura de gas o la de Acerca, o ambas. Ingresando el código de pago electrónico, que lo pueden encontrar en facturas anteriores, ya pueden descargarla", detalló.

¿Cómo pagar las facturas?

Las facturas de Gas Junín se pueden pagar en las cajas ubicadas en Coronel Suárez 27, en el horario de 8 a 15, o a través de Home Banking y Débito Automático.

“En las tres páginas web de Grupo Servicios Junín: Grupo Junín, Acerca y Gas Junín se puede obtener las facturas de Acerca (telefonía o internet) y de gas. Hay algunos instructivos para poder pagarlas sin necesidad de salir de la casa y no teniendo Home Banking. Una de las páginas es ‘Pago mis cuentas’, que permite acreditarse con un mail y una tarjeta de Débito. Si uno quiere, puede pagar por única vez cualquiera de los servicios de la empresa. Esta página es para quien no tiene Home Banking. Además, a la gente que confía en nosotros porque nos conoce hace mucho tiempo, les pasamos un CBU y una cuenta bancaria, como para que nos haga transferencia y al otro día le mandamos el recibo vía whatsapp o por e-mail, como prefiera”, manifestó Torres, al ser entrevistado por TeleJunín.

Facturas vencidas

El entrevistado por TeleJunín dijo que para aquellos casos en que los usuarios no pudieron pagar las facturas en tiempo y forma, Gas Junín y Acerca ofrecen facilidades de pago.

“No salimos a cortar y postergamos las fechas de los vencimientos. Al mismo tiempo, pedimos solidaridad a que quienes pueden pagar la factura, lo hagan”, dijo Pablo Torres.

Explicó que las facturas que estaban vencidas en marzo, por ejemplo, la que venció el 17 de marzo, se había corrido hasta el 31 y no se cobraban intereses hasta el 17 de abril. “Pensamos que se puede liberar la cuarentena el fin de semana próximo, la gente se podrá acercar. Por eso le damos una semana más al usuario para que pueda venir a pagar la factura”, opinó.

“Depende de lo que pase con el tema de la cuarentena, serán los intereses. Si el usuario no lo puede pagar no se le cobrará. Lo mismo hacemos con la factura que vence entre el 7 y el 20 de abril, los vencimientos se extenderán hasta el 30 de abril, para que permita mayor tiempo de acceso al Home Banking y estará disponible en las páginas de los bancos hasta el 4 de mayo, lo cual va a permitir al usuario tener mayor tiempo para pagar. Pasado el tiempo, la única forma de pagarlo es en Pronto Pago o en la sede de Grupo Servicios Junín (Gas Junín), sito en Coronel Suárez 27”, aclaró.

Pablo Torres destacó el sistema de pago por internet denominado “Pago mis cuentas”, que permite a los usuarios que no tienen Home Banking pagar con la tarjeta de débito, desde el hogar, sin generar ningún gasto extra. Señaló que en la página de Gas Junín estaba el instructivo y que lo único que se necesita es un e-mail.

No a los cortes

“La ley nacional surgida por la pandemia indica que las empresas no pueden cortar los servicios por seis meses, en el caso de los usuarios vulnerables. Todavía no sabemos quiénes son los vulnerables o no, tenemos una lista de gente que tiene tarifa social pero la palabra vulnerable es más amplia, por eso los cortes están suspendidos por estos seis meses. El decreto habla de que se puede atrasar el pago de tres facturas, pero nosotros decimos a los vecinos que si pueden pagar paguen, hasta por una cuestión estratégica y en contra de los intereses de la empresa, conviene dejar tres facturas a partir de ahora que se vienen los días más fríos. No hay que jugar con lo que se dice de 180 días, porque en realidad son tres facturas”, dijo.

Pablo Torres pidió solidaridad por parte de los usuarios que pueden pagar las facturas, que lo hagan así no se resiente el servicio.

“Nuestros proveedores de gas o de internet no nos dicen que no paguemos la factura. Si no lo hacemos, nos resiente el servicio, nos achica la cantidad de servicio que nos presta (menos megas para internet) y eso se traslada a los usuarios. Así se empieza a resentir un servicio que ya está resentido por la mayor cantidad de consumo que hay, por esto que todos estamos en nuestras casas”, apuntó.



Mas conectados a internet

Sobre la mayor conectividad de los usuarios en tiempos de pandemia, el director de Servicio Junín dijo que tanto en gas como en internet los picos máximos se daban entre las 20 y las 22.30 horas.

“En ese horario la gente generalmente llega a la casa, empieza a cocinar, se baña, hace la cocina, calefacciona el hogar cuando es invierno, y ahora, hay más consumo por la cantidad de artefactos, de aparatos y dispositivos que están conectados al mismo momento. Hay viviendas que tienen entre 7 y 15 dispositivos conectados a una red, que está preparada para mucho menos. El consumo de internet desde que arrancó la cuarentena hasta ahora aumentó el 70 por ciento en nuestros servidores. Este es un año complicado, se siente la pérdida de velocidad, lo que tratamos de mantener es el servicio funcionando”, explicó.

El funcionario dijo que hubo algunos reclamos al respecto, pero sostuvo que la mayoría eran comentarios. “Cuando uno le explica la situación, la mayor conectividad que hay en su propia casa y que el sistema está resentido, lo entiende”, dijo.