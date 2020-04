Conseguir la vacuna antigripal, una odisea a la que se exponen los grupos de riesgo

En medio de la pandemia por el coronavirus, y tras el pedido de las propias autoridades y organismos que los integrantes de los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe lo antes posible, conseguir una vacuna en Junín se convirtió en una odisea.

Tal como vienen reclamando los juninenses, la vacuna contra la gripe es casi imposible de encontrar en farmacias, vacunatorios provinciales o los centros de atención primaria municipales.

Los testimonios que recibió este diario de gente que consultó en varias farmacias lugares y no lograron conseguir la vacuna se cuentan de a decenas.

"Nos hacen salir, con frío, arriesgándonos y nos tienen como pelota de acá para allá", afirmó otro vecino a quien ayer le tocaba aplicarse la vacuna antigripal según el cronograma definido por el PAMI en base a la finalización del DNI.

Pero en las farmacias que consultó cerca de su domicilio ninguna tenía disponible y en todas le indicaron que les habían entregado un solo lote limitado, entre 70 y 100, y ya las habían aplicado la semana pasada cuando comenzó el programa y no habían vuelto a recibir.

Como agravante, comunicarse por teléfono con cualquier farmacia es casi imposible, por lo que la gente queda expuesta a tener que ir en persona y consultar sobre la disponibilidad de la vacuna y teniendo que ir a más de un sitio ante la respuesta negativa.



“No han repuesto”

Al respecto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Junín afirmó: “Nos entregaron, pero no han repuesto. Mandaron pocas y no llegamos a la cantidad de afiliados.

No sabemos cuándo va a venir la segunda tanda, porque esto depende de PAMI, que liberan y las distribuidoras distribuyen. Esto está sucediendo a nivel país”.

“Antes era al revés: mandaban más al principio. Hoy (por ayer) los DNI finalizados en número 2 no pudieron vacunarse”, manifestó.

“Nosotros le habíamos propuesto a PAMI que la gente llamara por teléfono a la farmacia y que le demos el turno, a diferencia de ordenar por número de documento.

La gente hoy está saliendo a vacunarse y se vuelve con las manos vacías. Y después tiene que salir de nuevo, exponiendo a los grupos de riesgo”, explicó.

“Para la vacunación particular, a algunas farmacias le llegaron y a otras no. Sin obra social cuesta 1200 pesos la inyección”, subrayó. Esta descripción coincide con una farmacia adherida al plan vacunatorio del PAMI, desde donde indicaron que del organismo recibieron 110 vacunas contra las 250 que recibían años anteriores apenas arrancaba la campaña, mientras que la de la neumonía directamente no les entregaron ni una unidad.



"Nosotros desde febrero tenemos gente llamándonos para preguntarnos y vamos haciendo una lista con los que son nuestros clientes habituales, que hace años se la aplican. Cuando recibimos esta partida comenzamos a aplicarlas de acuerdo al cronograma del PAMI y no sabemos cuándo nos van a volver a enviar", indicaron.

"Particulares no tenemos y las de IOMA recién el lunes habilitaron el sistema, solo te permiten pedir hasta 20 por día y anteayer decía que ya no tenían stock cuando en cualquier campaña nosotros recibimos no menos de 600 órdenes de vacunas cada 15 días, por lo que de esta manera va a ser imposible cubrir esa demanda", agregaron.



Por turno

El Gobierno de Junín puso a disposición de los vecinos un número telefónico (236455160) para obtener un turno para la vacunación antigripal.

Este plan está destinado a niños de seis meses a los 2 años, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto y pacientes con factores de riesgo.

Estos últimos deberán presentar una orden médica.