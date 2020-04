Proponen el uso obligatorio de barbijos en nuestra ciudad

Concejales del Frente de Todos proponen que se decrete en Junín el uso obligatorio de barbijo para circular por la ciudad. Al respecto, la concejala Natalia Donati, presidenta de la comisión de Salud del deliberativo local, manifestó: "Hay que comenzar a aumentar las medidas de prevención y para eso el municipio debería decretar el uso obligatorio de barbijo para circular por la ciudad".

"Si bien consideramos que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que ha decretado el presidente de la Nación para cuidar la salud de los vecinos ha tenido una recepción muy positiva por parte de la sociedad, y el acatamiento es importante, podemos ver que en Junín hay muchos horarios que los controles no alcanzan y el nivel de circulación parece excesivo", aseguró.

Por lo tanto, Donati indicó que "de esta manera, si los controles no pueden garantizar la mínima circulación, hay que avanzar en medidas que cuiden a las personas que por su tarea esencial sí tienen que circular. Hay métodos efectivos de fabricación casera de tapaboca, que se pueden promover para no afectar el abastecimiento de ese recurso entre el personal de salud".

Confección casera

Por último, la concejala del Frente de Todos dijo: "Por eso, le pedimos al municipio que decrete el uso obligatorio y que promueva la confección casera de barbijos".

Y manifestó: "Asimismo, le solicitamos que haga una compra de insumos para su fabricación y lo destine a las familias más vulnerables".

El uso obligatorio de barbijos se viene implementando en distintas ciudades bonaerenses y es recomendado por la Provincia, en tanto que la medida ya rige en cinco provincias de la Argentina.