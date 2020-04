Recomendaciones a personas diabéticas ante esta emergencia

La doctora Karina Gallardo, médica generalista, especialista en diabetes, en diálogo con Democracia, se refirió muy especialmente a los cuidados que deben tener las personas diabéticas en el contexto de COVID, ya que son personas de riesgo.

“Lo más importante – dijo- es que tengan un adecuado control de su enfermedad, que se hagan mediciones de glucemia capilar; que se aseguren de tener la medicación correspondiente, por lo menos para un mes; tener una alimentación saludable, llevar un orden, respetar los horarios: que desayunen, almuercen, merienden y cenen, porque con estos días que no sabemos si es feriado o no, a veces cometemos el error de levantarnos más tarde y atrasar comidas”.

La doctora destacó también la importancia de hacer actividad física. “Las personas mayores pueden usar una silla, para sentarse y pararse varias veces, sostenerse del respaldo de las sillas y levantar sus piernas, agacharse, mover las piernas para los costados, usar pesas livianas o paquetes de arroz en cada brazo y movilizarlos, cerrar y abrir los brazos, o moverlos hacia los lados”, apuntó.

“Se recomienda principalmente no salir de su casa en lo posible, lavado de manos y limpieza de las cosas que se adquieren en supermercados y demás comercios. Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de evolucionar mal frente al coronavirus. Hay que prevenirlo, quedándose en la casa principalmente. Si tienen que salir, lavarse las manos luego de tocar cualquier superficie”, destacó la profesional.