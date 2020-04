Avances en los preparativos para atender a los afectados por coronavirus

El doctor Sebastián Meneses, director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”, se refirió a cómo se está preparando el nocosomio para enfrentar, en caso de que se den, altos niveles de atención a pacientes con coronavirus.

Aclaró que la carpa montada en el predio del Hospital, prácticamente al lado del edificio principal, con ingreso por calle Intendente de la Sota, será para atender a los pacientes con patología leve, que no puedan cumplir el aislamiento en su domicilio. “Es por una cuestión de disponibilidad, no todas las personas tienen la suerte de contar con una casa con varias habitaciones. Previendo eso, se quiere llegar a sectores postergados y decidimos armar la carpa”, manifestó.

Respecto a los respiradores con que contaba el nosocomio y si estaban funcionando bien, el doctor Meneses dijo que sí, que en HIGA funcionan bien. “La empresa Voy de Junín va a donar uno al Hospital. En total tenemos 15 respiradores”, afirmó.

En cuanto a si actualmente había internados algunos pacientes con respirador, respondió que sí, pero no tantos. “No hay tantos internados, lo cual nos da cierto alivio”, acotó.

El doctor Meneses manifestó que los vecinos tienen que cumplir con el aislamiento social. “Es lo que básicamente más va a ayudar a controlar el nivel de infectados”, dijo.

Hay equipo

El director ejecutivo del Hospital destacó que había constantes reuniones y capacitaciones del personal hospitalario. Según lo expuesto, en los últimos días hubo reuniones con personal del segundo piso del nosocomio, de consultorios externos, guardia y otros sectores también.

Un tema fundamental para trabajar con pacientes infectados es que el personal cuente con las medidas de bioseguridad correspondientes. En el caso del HIGA, el doctor Meneses dijo que contaban con “un centro de acopio” en la Dirección, ya que habían notado que a veces se malgastaban estos recursos limitados, cuando no era necesario hacerlo.

“Se están distribuyendo a cada coordinador de piso o jefe de servicio. Hay que tener cuidado porque algunos se los robaban y pueden desaparecer de un momento para otro. Son recursos finitos, no podemos permitir que un sector se quede sin insumos y por otro lado se estén ‘escapando’ barbijos que valen 1.200 pesos en el mercado”, afirmó el entrevistado

Respecto a la provisión de este tipo de insumos y si había gente colaborando en la provisión, el doctor Meneses mencionó: “Hay un grupo, que prefiere quedar en el anonimato, que con muy buena predisposición nos hace llegar barbijos. También hay otras empresas que han donado pintura, en este caso para el piso de la carpa; Climatécnica se puso a disposición para todo lo que es climatización proporcionándonos algunos equipos; Electricidad Junín, lo mismo en todo lo que es la parte eléctrica; YPF dará el combustible y muchas otras han donado dinero en efectivo, cheques, dinero vía transferencia bancaria”.

Por el tema de la atención médica en la carpa, el director dijo que se estaba redireccionando todo el personal, desde el administrativo hasta enfermeras que por algún motivo no estaba cumpliendo tareas como tales. “Las estamos preparando para que cumplan con esa tarea y también generando algunos expedientes para designaciones”, agregó.

“Nunca imaginé”

El doctor Sebastián Meneses es oriundo de Junín y se desempeñó anteriormente como director asociado del Hospital de 9 de Julio, junto con el doctor Cortés, según dijo a Democracia.

“Nunca me imaginé que, como ejecutivo en el Hospital de Junín, me iba a tocar esta pandemia. Igualmente, estamos juntos con todo el equipo directivo y el personal del Hospital poniéndole ‘el pecho a las balas’, afrontando lo que nos toca”, afirmó.

Aseguró que el HIGA estaba funcionando a pleno, que recibía la colaboración de otras entidades como la Unnoba, a raíz de un convenio de reciprocidad, ya que prontamente en Junín se hará el testeo de coronavirus.

Finalmente, en este Día de la Salud, el director ejecutivo del Hospital agradeció a todo el personal sanitario. “Estamos luchando codo a codo, en el lugar que nos toque a cada uno, como dijo el Presidente, ‘contra un enemigo invisible’ que por ahora no tiene cura”, concluyó.