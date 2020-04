Ruta Nacional 7: reactivaron la obra de la autopista entre Junín y Chacabuco

Reanudaron ayer la obra de la autopista entre Junín y Chacabuco. El intendente Pablo Petrecca y el secretario general de la Uocra, Eduardo Diotti, estuvieron presentes en el obrador de la Ruta 7 (kilómetro 245), donde fueron reincorporados 80 trabajadores que reactivarán los trabajos pendientes en el corazón del tramo, que quedó inconcluso.

En ese sector todavía no se habilitó la doble vía, ya que hay “expropiaciones pendientes” en una sección de unos dos kilómetros, si bien ya está montado el puente sobre el Río Salado (km 234) y el distribuidor en O’Higgins.

Cabe recordar que el 30 de septiembre de 2019 se habían inaugurado dos recorridos: el primero, comprendido entre esta ciudad y el paraje La Agraria; y el segundo, entre los kilómetros 219 y 229 (desde la quesería hacia la Escuela Rural).

Las colectoras están operativas “por partes”, ya que por ejemplo “de un lado están construidas en su totalidad, mientras que en el otro se encuentran en un 80% de obra”, por lo que la velocidad máxima en la arteria principal es de 110 kilómetros, como indica la cartelería colocada.

Respecto de los otros dos intercambiadores vehiculares ya construidos, el de La Agraria es el único que está en condiciones de ser transitado, pero no el que se encuentra a la altura de la ex Escuela Rural 42, por Membrillar, donde no hay posibilidad de retomar el sentido de circulación o descender a los caminos rurales.

"Es una alegría”

En la recorrida de ayer por el obrador, Petrecca estuvo acompañado por el senador Juan Fiorini, la diputada Laura Ricchini y funcionarios municipales.

Efectivos de la Policía Ecológica chequearon la temperatura y el nexo epidemiológico de todos los trabajadores y desinfectaron los módulos y las máquinas, dando cumplimiento a los protocolos existentes para la prevención del coronavirus.

"Es una alegría que esta obra, que ya tiene algunos tramos inaugurados, hoy pueda continuar. Me decía Eduardo (Diotti) que hay casi 70 trabajadores en esta primera etapa y otros 30 se incorporarán en la próxima. Estamos hablando de más de 100 trabajadores y todos de Junín. Esto es fundamental y más en estos tiempos", afirmó Petrecca.



"Esta cuarentena nos trajo un impacto negativo en la economía y este tipo de obras son fundamentales para que la rueda económica comience a moverse. Quiero agradecerle a Eduardo por la invitación para ver el reinicio de esta obra, porque sabemos todo lo que la obra pública mueve", agregó.

"Dentro de la situación crítica que vivimos, es una muy buena noticia y esperamos en breve poder inaugurar nuevos tramos de esta autopista que es de vital importancia para el turismo, para el comercio y para los miles de vecinos que la recorren a diario", finalizó.

Por su parte, Diotti expresó: "Hoy iniciamos las tareas, tomando los recaudos necesarios con respecto a la pandemia de coronavirus. Agradecemos al municipio y a la Policía Ecológica por los controles médicos realizados a los trabajadores y la desinfección de todos los obradores y las máquinas que van a utilizar".

"Esta es una obra que necesitamos para Junín y para que los trabajadores tengan su fuente de trabajo", agregó.

De Luján a Heavy

Desde 2016 a la fecha, Vialidad Nacional ya inauguró unos 80 kilómetros de autopista sobre la Ruta 7, de un total de 196 km proyectados entre Luján y Junín y de 97 km en construcción.

En junio último fue habilitada la variante de San Andrés de Giles, un tramo de 8 kilómetros, entre el 98 y 106 con dirección a Carmen Areco, desde donde, luego, se inauguraron los cuatro carriles hasta el ingreso a la localidad de Heavy (km 126).

Cuenta con tres distribuidores: el principal se eleva sobre la Ruta Provincial 41, zona crítica por el alto índice de accidentes viales que conecta con las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8 y 9.

Los otros dos intercambiadores están montados en el kilómetro 98,5 (Cucullú), y sobre el 106, que es el empalme con el tramo original de la Ruta Nacional 7 hacia Carmen de Areco.

Cabe recordar que el primer trazado del proyecto inaugurado fue de 32 kilómetros entre Luján y San Andrés de Giles, con Cambiemos en el poder, una obra que había iniciado en 2011 por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Tramos inconclusos

Pero existen tramos inconclusos y uno en el que aún no se iniciaron los trabajos. Por ejemplo, entre Carmen de Areco y Chacabuco, las máquinas nunca iniciaron las labores. Había sido licitado a mediados de 2016 y fue adjudicado a la UTE conformada por las empresas Homaq, Constructora 2 Arroyos y UCSA.

Es el más extenso y consiste en obras de arte menores y ampliaciones de obras de arte existentes; la construcción de ocho distribuidores, cimentación de dos puentes sobre A° Lamela y sobre A° Ranchos; demarcación horizontal, señalización vertical e iluminación de los intercambiadores mencionados.

Las firmas encargadas de hacer esos 70 kilómetros eran las mismas que estaban construyendo la variante de Chacabuco, que se vio afectada y se encuentra paralizada desde el 30 de diciembre de 2018.

Son 23 kilómetros entre la curva de Coliqueo, la Curva del Sol desde donde continúa por un campo expropiado detrás del aeródromo hacia el kilómetro 196 de la Ruta 7, sector en que se une con el tramo original en sentido a Carmen de Areco. Los trabajos de movimiento y compactación de tierra estaban avanzados.