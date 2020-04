Cuarentena: preocupación de los comerciantes por el parate económico

La situación de las empresas y comercios de la ciudad que ven su actividad parada debido a la cuarentena dictada en el marco del coronavirus genera preocupación e incertidumbre, mientras de a poco parecen activarse algunos sectores, como es el caso de corralones o el envío de paquetería para algunos comercios.

El secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Federico Melo, dialogó con TeleJunín y se refirió a la situación de los comercios pero también a los temores de los empleados y la necesidad de contar con las medidas de prevención en los lugares de trabajo.

Asimismo dio detalles sobre los días de vacunación en la sede del gremio, en Saavedra 77.

“Una situación compleja”

Consultado sobre la situación de los comercios y los trabajadores, Melo reconoció que “hay un temor muy grande y una preocupación por la parte económica, pero también los empleados están en algunos casos muy temerosos de acudir a sus lugares de trabajo porque se aglutina gente y en algunos casos no están garantizadas las medidas de prevención que corresponden”.

En esos casos, aseguró que “se trata de mediar con las empresas, de recibir las consultas, las denuncias de los trabajadores y estar comunicados con el 132 o el 147 que son líneas para hacer este tipo de denuncias y que son autoridades municipales y fuerzas policiales quienes después decretan o tienen potestad de autoridad en esa circunstancia”.

Melo destacó las actividades que se activaron: “Entendemos que es una situación muy compleja para los comerciantes, ya hay una flexibilidad de parte del presidente al sacar nuevas actividades que puedan estar empezando a estar activas, como los corralones, casas de repuestos, de a poco se va reactivando el comercio”.

Aun así, pidió que más allá del decreto nuevo que amplió la cantidad de servicios que puedan funcionar, “seamos muy prudentes con la forma en que reactivamos”.

“Aquel que tiene la posibilidad de hacer el trabajo online o desde su casa, darles esa posibilidad y en el caso de que tengan que acudir al lugar de trabajo, que sea una dotación mínima y que tengan los resguardos de salud que correspondan”.



Una nueva inclusión corresponde a las cadenas de electrodomésticos, habilitadas a entregar pedidos.

“El municipio puso un horario de 12 a 15 para entregar paquetería, la posibilidad que tienen las cadenas de manejar la venta online, están preparadas. Algunos comercios no tienen esa posibilidad”, remarcó.

Además, el secretario del SEC destacó “el diálogo con gerentes, delegados gremiales para que se pueda articular de una manera que no perjudique al empleado y que de a poco se pueda reactivar. Somos muy conscientes de la situación económica que están atravesando los comercios. Pero también tratamos de ser muy conscientes del tema de salud y obviamente que primero está la vida antes que la parte económica”.

“Nos enfocamos mucho en la prevención de la salud y ojalá que de a poco podamos salir de esta situación económica que tanto nos preocupa al gremio, a las cámaras empresariales, al municipio, me imagino a la pymes que están sufriendo esta situación”.

Vacunación en la sede del Sindicato

Ayer se comenzó a vacunar a los afiliados de Osecac, dando prioridad a los mayores de 65 años y grupos de riesgo, con patologías crónicas.

Luego de la situación ocurrida en los bancos días atrás aseguró: “Tratamos de anticiparnos y organizar una modalidad de vacunación en el gremio, que sea cómoda para los abuelos y grupos de riesgo”, explicó Melo y aseguró que se acercaron más de cien personas.

“En esta situación hay una necesidad de la vacuna antigripal muy grande, se demanda una cantidad de vacunas que por ahí hoy no está al alcance de todos, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para que puedan estar vacunados”.

Los afiliados de Osecac que entren en el grupo de riesgo o sean mayores de 65, se pueden vacunar de lunes a viernes de 10 a 12,30 en Saavedra 77.