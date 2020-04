Con más fluidez y distancia, continúa hoy el pago a jubilados

Luego del caos del viernes, durante el fin de semana y como medida excepcional, las entidades bancarias abrieron las sucursales en horario ampliado para el pago de jubilados.

Hoy continuará el cronograma, de 10 a 17, para quienes tengan pendiente el cobro de marzo y jubilaciones no contributivas. Será para aquellos cuyo DNI termina en 4 y 5.

Mañana será el turno de quienes tengan la terminación en 6, 7, 8 y 9.

Hoy también se pagarán las pensiones no contributivas del mes de abril, para DNI terminados en 4 y 5 y mañana para 6, 7, 8 y 9.

El miércoles se abonarán las jubilaciones y pensiones no contributivas menores a 17.859 pesos, para DNI terminados en 0.

A partir del 13 de abril se continuará con el cronograma anunciado por ANSES.