Un caso en estudio y 11 descartados

La secretaría de Salud informó ayer que once casos sospechosos de coronavirus fueron descartados y que uno en estudio se sumó ayer.

El caso sospechoso corresponde a una paciente internada en el Hospital, juninense, de 83 años por un cuadro de neumonía. Si bien no tiene antecedentes epidemiológicos, de acuerdo a los criterios actuales se lo interpreta como caso sospechoso de COVID-19.

La paciente quedó alojada en una habitación común.

El caso confirmado hospitalizado en Junín, pero no residente, es una persona de la localidad de Alberti.

El otro caso confirmado en Junín, Facundo Corvalán, ya recibió el alta médica, y se considera caso recuperado.