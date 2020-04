Piden que trabajen durante Semana Santa

La diputada nacional Graciela Ocaña pidió al Banco Central que las entidades financieras trabajen durante Semana Santa para garantizar los cobros y evitar aglomeraciones.

"Los bancos deben ser colocados dentro de los servicios esenciales", sostuvo la legisladora del PRO, quien enfatizó: "Los jubilados viven al día, necesitan el dinero. No es que por ser malos rompieron la cuarentena. Fue por necesidad".

Subrayó que hay una "responsabilidad política" por las extensas filas en los bancos de todo el país.

Indicó que le solicitó a la autoridad monetaria que los bancos "trabajen jueves y viernes santo, o al menos el jueves para poder dar respuesta a toda la situación que se dio".

"Los que trabajamos con adultos mayores, sabíamos que podía pasar", enfatizó y apuntó a los "funcionarios de escritorio".

Ocaña precisó que, según datos oficiales, "de cada tres jubilados solo uno usa tarjeta de débito".

"Hay que recordar que en esta terrible situación que se vivió es un paso atrás del esfuerzo que veníamos haciendo con la cuarentena", criticó la diputada opositora y afirmó que "debe haber racionalidad".

En diálogo con Radio Mitre, pronosticó que la semana próxima se podría repetir la situación. "Habría que advertir a funcionarios que, evidentemente, no conocen mucho el Gran Buenos Aires y muchos lugares del país, que no hay muchos cajeros automáticos", remarcó.

Además, alertó que lo sucedido el viernes "va a traer consecuencias en la salud de los adultos mayores".