Quienes siguen trabajando piden a los juninenses que se queden en casa

Con la extensión de la cuarentena, el pedido es uno solo y se repite todo el tiempo: quedate en casa. Claro que para que muchos se puedan quedar en casa, hay otros tantos que deben continuar con sus actividades porque son consideradas esenciales para la comunidad.

Al grupo de médicos, enfermeros, personal de limpieza y muchos más que día a día salen a trabajar se le suman otras actividades que muchas veces damos por hechas sin pensar en cuán importantes son.

Democracia habló con Javier Di Pierro, comisario jefe del Cuerpo de Bomberos; Rocío Luna, empleada de panadería La Victoria; Estefanía Zanchetta, empleada en el supermercado La Anónima; Oscar Medina, empleado municipal; Fernando Almeida, locutor y conductor televisivo de TeleJunín y Oscar Di Giulio, empleado del área de recolección de residuos, de Ashira.

Todos coincidieron en la importancia de continuar con su tarea y de que los juninenses cumplan con la cuarentena.

Salvando las distancias

Con los cambios de horarios para el cierre de comercios, son muchos los que buscaron adaptarse para seguir funcionando e implementaron las medidas de protección necesarias.

“En la panadería atendemos con barbijo, usamos guantes y antiparras, y desinfectamos todo con lavandina”, cuenta Rocío y agrega: “Cada vez que atendemos nos limpiamos con alcohol”.

Asimismo, los alimentos en exhibición se encuentran cubiertos y frente al mostrador cuentan con una cinta para mantener la distancia aconsejada. “Venir a trabajar me ayuda a salir un poco también, despejarme del encierro, pero también es un servicio para la gente que viene a comprar. A veces compran mucho para no venir tan seguido y es lo mejor”, cuenta según lo que ve a diario.

"Si hay dos personas adentro, el cliente mismo se queda y espera afuera”.

La joven aseguró que “miedo siempre hay, al riesgo de contagiarte y llevarlo a casa. Pero me cuido y trato de cumplir con todas las medidas”.

Estefanía, por su parte destaca que en el supermercado tanto ella como sus compañeros tratan de cuidarse.

“A la mayoría nos gustaría estar en casa como todo el mundo y sin preocuparnos por tener que cuidarnos constantemente, de que la gente no se te acerque y cosas que pueden llegar a pasar dentro del super. Pero tenemos una obligación que es venir a trabajar y ponerle el pecho todos los días”, explicó.

Sobre los elementos de cuidado e higiene, Estefanía indicó: “Tenemos sanitizante, alcohol, alcohol en gel. La empresa nos cuida muy bien. Los chicos de línea de cajas utilizan máscaras y nos tratamos de cuidar como podemos”.

Aún así, la preocupación persiste, porque para Estefanía, “la gente no entiende lo que está pasando. Muchos no respetan el metro de distancia y nos pone mal a nosotros".

Como todos, pide que se entiendan y se respeten las medidas, sobre todo de la distancia que se pide y sin tocarnos. "Que se cuiden y nos cuiden. Nosotros somos los que todos los días ponemos la comida en la góndola para que se la puedan llevar a su casa".

Mantenimiento de la ciudad

Un punto clave sobre los servicios esenciales lo conforman los trabajadores de mantenimiento de Espacios Públicos y la recolección de residuos.

Oscar Medina contó a Democracia que junto a un grupo de trabajadores realizan el mantenimiento de las plazas de la ciudad.

“Estamos al servicio de la comunidad y especialmente por el tema del dengue tratamos de mantener los espacios. También realizamos tareas de mantenimiento en las salitas”.

A su vez destacó que “hay gente que se tiene que quedar en su casa pero no lo hace, y nosotros salimos a trabajar. Nos gustaría que se queden en sus casas y así nos cuidamos entre todos”.

Oscar destacó que el municipio les provee los elementos de seguridad como guantes, antiparras y elementos de higiene para poder hacer su tarea.

Oscar Di Giulio no solo es arquero de Newbery sino que también se desempeña en la recolección de residuos, como conductor de uno de los camiones.

Sobre su tarea, en el marco de la pandemia, aseguró que “la recolección es un servicio que no puede parar”.

Aun así destacó las medidas de seguridad que si bien muchas se incluyen en el tipo de trabajo que realizan, hoy se refuerzan: “Generalmente se trabaja con dos tipos de guantes, uno de latex que van debajo de otros para levantar la basura. También mascarillas y anteojos, y contamos con alcohol en gel y repelente por el dengue”.

En la empresa destacó que cuentan con duchas y vestuarios y cada uno busca respetar las medidas también al llegar a su casa.

Sobre el pedido de que la gente se organice y no amontone basura o saque con menos asiduidad, Oscar aseguró que “es difícil cuando se está tanto tiempo en casa, a veces la gente hace limpieza y demás, pero si se pone voluntad estaría bueno. Creo que esto va a llevar un tiempo largo, no creo que se termine la cuarentena. Pero la gente se tiene que cuidar”, enfatizó.

Información y seguridad

Javier Di Pierro, como parte de las fuerzas de seguridad, destaca que su tarea hoy es doble.

“No solo representa la seguridad pública misma, aunque no es nuestra tarea específica. Pero estamos controlando vehículos en ruta 188 y Bauman. Ese puesto lo cubrimos 24 horas”.

A ello se suma la tarea de acudir a los eventos de siniestralidad, incendios o rescates de animales, personas atrapadas.

“Como hay menos circulación, merma la actividad y merma el trabajo”.

Di Pierro destaca que “la prevención es lo mejor. El mejor incendio es el que no se produjo, así que se trata de apuntar a lo que se puede evitar. Y de ese modo, se aplica a la pandemia y los cuidados”.

Aseguró también: “Estamos adaptando nuestros servicios para protegernos y respetando el protocolo como si fuera en casa”

Destacó que en el cuartel se higienizan pies y manos al entrar y salir y se cumplen las medidas de distancia y se desinfectan las unidades.

La prensa también cumple un rol esencial en el marco de la pandemia.

Fernando Almeida, conductor de TeleNoticias, el programa que se emite por TeleJunín, destacó que se debe seguir informando.

“En la era de las noticias falsas, las fake news, lo importante es que la gente se informe a través de los medios tradicionales y uno de esos medios es la televisión, así que estamos al pie del cañón todos estos días, mucho, y quizás más que antes”, aseguró.

Además remarcó que “son muchas las consultas de los televidentes que tratamos de despejar”.

Sobre los cuidados, destacó: “Nos cuidamos con alcohol en el canal, cada uno en su puesto de trabajo, es un lugar amplio que nos da la posibilidad a cada uno de mantener las distancias. También desinfectamos los elementos de trabajo y mantenemos la distancia con los entrevistados o donde vamos a hacer las notas. De hecho tratamos de minimizar la cantidad de notas que hacemos en el piso, utilizando la tecnología, Skype o teléfono”.

El conductor de TeleNoticias remarcó el pedido de todos, “que la gente se quede en casa, esto tiene que pasar y va a pasar y si todos nos cuidamos, vamos a vencer a este virus”.