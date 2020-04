El complejo Pioneer fue convertido en un centro sanitario

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, informó ayer que ya están preparadas las instalaciones del Complejo Pioneer que, tal como lo anunciara días pasados, fue acondicionado para que funcione como un centro de atención intermedia para pacientes que eventualmente deban permanecer en aislamiento por el coronavirus.

"Hace unos días estuvimos recorriendo el lugar junto al secretario de Salud, Carlos Lombardi, para ver las comodidades, las condiciones de higiene y las medidas de los diferentes sectores en los que ubicaríamos las camas, que deben estar separadas unas de otras”, afirmó el jefe comunal, en relación al predio situado en avenida Libertad y la Ruta Nacional 188 que ahora podría recibir a pacientes con el Covid-19, que necesiten estar aislados y no requieran estar internados en terapia intensiva.

“Hoy, el complejo ya está acondicionado y preparado para convertirse en un centro de atención intermedia, para pacientes que no requieran internación en los centros de salud, pero sí hacer el aislamiento", afirmó el jefe comunal juninense.

Y expresó: "Ojalá no tengamos la necesidad de utilizarlo, pero queremos estar preparados en caso de que este virus siga creciendo".

Según pudo averiguar Democracia, el complejo fue preparado con 30 camas para pacientes de mediana complejidad.

"Es para la atención de casos sospechosos o confirmados que no requieren internación, pero sí aislamiento", explicaron desde la comuna a Democracia.

Secundaria de la Unnoba

"La mesa de salud vio con buenos ojos la adaptación de este complejo y también estuvimos viendo la escuela secundaria de la Unnoba, que es otro lugar posible. Siempre tratamos de adelantarnos a lo que pueda pasar en las diferentes cuestiones que hagan a la salud y todas las instituciones estamos trabajando en conjunto", afirmó.

Sobre la escuela, el alcalde dijo: "Tiene instalaciones muy completas, aptas para armar un centro con camas y en los próximos días comenzaremos a realizar todo el trabajo de preparación”.

Por su parte, el rector de la Universidad, Guillermo Tamarit, afirmó: "Queríamos que Pablo tuviera una idea concreta de las posibilidades, ya que el trabajo de centralización de todos los recursos en el municipio requiere que él esté muy activo, pendiente y con conocimiento de las posibilidades. Hablamos de eventualidades y ojalá que no tengamos que requerir de estos espacios, pero en el momento en que nos decidamos a utilizarlos va a haber muy poco tiempo, por lo que es importante ir estudiándolo desde ahora”. “La universidad es una herramienta en la sociedad con todas sus actividades y mucho más en este tipo de circunstancias”, agregó.