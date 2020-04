Con mayor organización y menos gente, los bancos atendieron a los jubilados con horario extendido

Jubilados y pensionados volvieron a realizar hoy filas en las entidades bancarias juninenses para cobrar, aunque en un clima de mayor organización y menor concurrencia tras el caos generado el viernes. En lugares con mayor cantidad de gente, se dispusieron sillas en los bancos.

Luego de la multitud que se presentó el día anterior en pleno distanciamiento social obligatorio, por disposición del Banco Central las sucursales operarán hasta el miércoles inclusive en un horario extendido.

Por su parte, este sábado, el presidente Alberto Fernández consideró que lo ocurrido se trató de "un episodio", aunque reconoció: "Tengo la impresión de que, evidentemente, alguien hizo mal las cosas. No cabe ninguna duda y por eso mi malestar".

Los bancos reabreiron hoy sus puertas exclusivamente para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que "no posean tarjeta de débito", en el marco de la aplicación de "estrictos controles" para no perjudicar la cuarentena. Así lo informó el Banco Central, al indicar que en las sucursales habrá un "estricto cumplimiento" de las normas de aislamiento social por el coronavirus, y pidió que quienes sí posean tarjeta de débito o sus documentos tengan otras terminaciones, "no se presenten este viernes".

Nuevo cronograma

Los pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas cobrarán este sábado 4 los que tengan documento finalizado en 0 y 1, domingo 5 (DNI terminados en 2 y 3), lunes 6 (4 y 5), martes 7 (6, 7, 8 y 9).

Los beneficios correspondientes al mes de abril se cobrarán el lunes 6 (4 y 5 - Pensiones no contributivas), martes 7 (6, 7, 8 y 9 - Pensiones no contributivas), miércoles 8 de abril (0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos). Y a partir del lunes 13 de abril, se continuará con el cronograma anunciado por ANSES, informó el Central en un comunicado.

Piden que trabajen en Semana Santa

La diputada nacional Graciela Ocaña pidió al Banco Central que las entidades financieras trabajen durante Semana Santa para garantizar los cobros y evitar aglomeraciones. "Los bancos deben ser colocados dentro de los servicios esenciales", sostuvo la legisladora del PRO, quien enfatizó: "Los jubilados viven al día, necesitan el dinero. No es que por ser malos rompieron la cuarentena. Fue por necesidad".

Subrayó que hay una "responsabilidad política" por las extensas filas en los bancos de todo el país.

Además, alertó que lo sucedido el viernes "va a traer consecuencias en la salud de los adultos mayores".