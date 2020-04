Cómo están repartidos los respiradores en el sistema sanitario de la Ciudad

Achatar la curva. Esa es la principal estrategia del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus y evitar el colapso del sistema sanitario, sobre todo si se tiene en cuenta que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dice que hay 950 unidades en el país y que el 90 por ciento de las camas –unas 160 mil- está siempre ocupado.

En este contexto, y con el objetivo de disminuir los contagios, los especialistas sostienen que es de extrema importancia el cumplimiento de las medidas que se tomaron para evitar la circulación social.

A su vez, autoridades políticas y sanitarias de Junín están trabajando en la preparación de la infraestructura sanitaria para cuando llegue el pico de la pandemia, que en nuestro país se espera durante abril o tal vez a principios de mayo.



En este escenario, la pregunta es: ¿Cuántas camas disponibles con respiradores hay en nuestra ciudad? Es que entre los insumos para esta contingencia, los respiradores constituyen uno de los instrumentos indispensables para los casos graves. Hasta hace poco, no se sabía oficialmente la cantidad de estos instrumentos en Junín.

Sin embargo, un relevamiento realizado por Democracia arrojó que en Junín hay 55 respiradores, entre los que están en el hospital más los que se encuentran en las clínicas privadas.

Según la información obtenida por este diario, Clínica Centro cuenta con doce camas con respiradores; IMEC, seis respiradores; Sanatorio Junín, diez respiradores (aunque la Unidad Coronaria tiene otras cinco camas que podrían adaptarse); Clínica La Pequeña Familia, diez respiradores de adultos y dos en Pediatría; mientras que el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” cuenta con 15 respiradores y podría estar recibiendo otros 16 en los próximos días, según informaron desde la dirección del nosocomio provincial.



¿Son suficientes? Es difícil saberlo, porque la característica central de este momento es que no se sabe de qué manera se va a propagar el virus en nuestro país, en general, y en la ciudad, en particular.

“En líneas generales se ve que, de acuerdo a la experiencia de lo que sucede a nivel mundial, el 80% de los casos que se presentan son leves o moderados, y que solamente un 20% tiene algún grado de compromiso respiratorio más severo, mientras que las situaciones críticas no alcanzan al 4% o 5%”, explicó el secretario de Salud municipal, Carlos Lombardi.