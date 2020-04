Polémica entre oficialismo y oposición por el nuevo horario de cierre de los comercios

A partir de un nuevo decreto firmado por el intendente, Pablo Petrecca, con el objetivo de reforzar la prevención del coronavirus, los comercios habilitados para la atención al público ya están abriendo sus puertas entre las 7 a 17.

Esta nueva medida desató la polémica entre el oficialismo y la oposición, ya que los concejales del Frente de Todos de Junín se manifestaron preocupados por la decisión de Petrecca respecto a reducir el horario de atención de los comercios minoristas, supermercados y de proximidad.

Nosotros no conocemos la razón de la medida. Puede tener un justificativo y pensamos que puede ser peor. Maxi Berestein. Concejal

Estamos absolutamente convencidos de la medida que tomamos y que estamos dentro del paraguas jurídico. Agustina de Miguel. Secretaria municipal

Al respecto, la secretaria del municipio, Agustina de Miguel, expresó: “Nuestra intención no es para nada individualista, sino que queremos acompañar al Gobierno. Estamos absolutamente convencidos de la medida que tomamos y que estamos dentro del paraguas jurídico”.

“Por un lado están los comercios hasta las 17 y por otro las casas de delivery que también bajamos a las 21. Estas medidas tomadas en estas circunstancias son para preservar la salud y la seguridad”, indicó.

“Sin embargo también pensamos en otros sectores y les dimos la chance del servicio de paquetería mediante la venta online de 12 a 15. Estamos en una situación excepcional en la que todos debemos ser más prolijos con los horarios”, confirmó.

“El DNU del Presidente le da autonomía a los municipios para implementar lo que su decreto dispone, el 297. Dicha resolución no es para todos los comercios, sino para grandes supermercados, que en Junín se sumaron al horario local”, concluyó.

“Puede ser peor”

“Nosotros manifestamos que no conocemos la razón de la medida. Tal vez puede tener un justificativo y pensamos que puede ser peor, porque la gente en menos cantidad de hora tiene que ir toda al supermercado o comercio de barrio donde se produce una aglomeración”, afirmó a Democracia el concejal opositor, Maximiliano Berestein.

“Por ejemplo con los delivery si no los dejan trabajar más de las 21, se les complica el trabajo. Y en un contexto en donde está frenada la economía, todo lo que se pueda sostener hay que sostenerlo”, agregó. Y aclaró: “Lo mismo sucede con la entrega de paquetería, con la que están trabajando muchos rubros”.

“En ese contexto de crisis hay que ser muy institucional, aceptar la decisión del Intendente en la que nosotros hemos colaborado aportando recursos y todo el tiempo tratamos de alivianar esas cargas. Pero si no somos consultados y partícipes, se hace muy difícil luego acompañar”, subrayó.