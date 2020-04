El municipio multó a una cadena de supermercados

Personal de la OMIC, Control Ciudadano y Bromatología fiscalizaron un supermercado situado en calle Ituzaingó 43, en donde constataron importantes incrementos en los precios de algunos productos de verdulería.

Al respecto, el titular de la OMIC, Fernando Scanavino, manifestó: “Los aumentos fueron muy notables, sobre todo en productos de verdulería. El tomate perita estaba a $ 105 el kg, cuando el precio de referencia del mercado Central oscila entre los $ 50 y los $ 55; el pimiento verde lo encontramos a $ 169 el kg (precio de referencia en el mercado Central, oscila desde $ 55 a $ 60); el pomelo, a $ 129 el kg (precio de referencia en el Mercado Central oscila desde $ 40 a $ 60); y la ciruela, a $ 229 el kg. (precio de referencia en el mercado Central. Oscila desde $ 50 a $ 90). No teniendo justificación dichos aumentos, se ordenó su inmediata readecuación de precios”.

“Por otro lado, se relevaron productos de la Resolución nro. 100 de la secretaría de Comercio de la Nación (Precios Máximos), donde surge que los productos deben estar al valor del 6 de marzo pasado. En ese sentido se observó el cumplimiento, siendo solo un 10 % del total los que no se ajustaban al precio de referencia", agregó el funcionario.

"Asimismo se comprobó la falta de stock en góndola, información errónea y productos que se ubicaban en lugares que no se correspondían con el rotulado del estante respectivo", detalló.

"Por lo tanto, se procedió a intimar, por un plazo de 48 horas, a la inmediata readecuación, exhibición e información de precios”, enfatizó.