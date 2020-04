Afirman que la carpa en el Hospital se montó para anticiparse a una “expansión de casos”

Con la instalación de una carpa sanitaria, de grandes dimensiones, en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, desde el nosocomio señalaron que se busca prever cualquier eventualidad ante una posible expansión de casos.

En este sentido, el director del HIGA, Sebastián Meneses, afirmó a TeleJunín que la carpa se montó con un criterio de previsibilidad, “para que esté disponible en caso de que sea

necesario, no con el afán de alarmar a la población sino justamente para que no nos tome desprevenidos en virtud de que han cambiado un poco los lineamientos del ministerio de Salud para la reconsideración de casos sospechosos”.

Meneses destacó “la inmensa colaboración del dueño de Lonera Junín (Sandro Asam) y el personal del Ejército que puso a disposición sus efectivos y se logró montar en tiempo récord la carpa. Faltan detalles en cuanto a la climatización, energía eléctrica, pero está montada desde el primer día”, y a su vez indicó: “También recibimos la donación de una pinturería de Junín para reacondicionar la carpa y con las autoridades del Pami local que pusieron a disposición del hospital las camas para que sean destinadas a ese sector.



Insumos para el personal

Consultado sobre información que se dio a conocer en redes sociales sobre una posible falta de insumos para quienes trabajan en el hospital, como camisolines, y ante dichos de que no habría vacunas para todo el personal, Meneses brindó las explicaciones del caso: “Respecto de los camisolines nos ha entrado una compra de un proceso licitatorio anterior, al inicio de nuestra gestión, que en teoría era hemorepelente, es decir, que repelen todo tipo de secreciones. Y luego con el equipo de infectología llegamos a consenso

de que no eran los más adecuados para este tipo de situaciones, motivo por el cual hemos decidido fabricarlos nosotros con nuestra costurera, con un material que reúne esos requisitos y encima tiene la ventaja de ser reciclable por lo cual no se deberían gastar tantos insumos”, explicó.

“En realidad un paciente con sospecha de coronavirus, más aún un caso confirmado, en esa situación requeriría muchísimos insumos que por ahí serían inviables, más allá de que el Ministerio nos está mandando continuamente”.

Meneses remarcó que “este camisolín que estamos diseñando nosotros tiene la ventaja de ser reutilizable por lo cual nos abarata mucho los costos de mantenimiento.

Instituciones privadas están usando ese tipo de camisolines, en virtud de que no se están consiguiendo en el mercado, ese es el inconveniente”.

Respecto de las dosis de antigripales y los reclamos en redes, el profesional explicó: “En cuanto a las vacunas para el personal, llegó una tanda de 200 dosis y llegó una cantidad importante al municipio, con lo cual creemos que en caso de ser necesario también estén disponibles esas vacunas en las Unidades Sanitarias”.

Más específicamente sobre la supuesta falta de vacunas para los empleados indicó que “en realidad la vacuna antigripal se puede colocar a fin de marzo, principio de abril, por lo cual todavía estaríamos a tiempo de que cuando lleguen próximamente las vacunas, podamos vacunar a todo el personal hospitalario. Ese no sería inconveniente”.



Donaciones

Consultado sobre las máscaras protectoras que realizan solidariamente distintas organizaciones, Meneses destacó: “Nos ha llegado parte de esa producción y lo quiero destacar, para que no haya malos entendidos. Aunque tengamos un stock permanente de esos materiales, aquellas personas que de forma desinteresada quieran hacer llegar la donación al

hospital, deben dirigirse directamente a la Dirección del Hospital o al área de Recursos Humanos, llamando al hospital.