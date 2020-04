Comienza la campaña nacional de vacunación antigripal

PAMI, junto con el ministerio de Salud de la Nación, adelantó unos 15 días la campaña de vacunación contra la gripe para cuidar la salud de las jubiladas y los jubilados, la población más vulnerable frente al coronavirus.

Si bien la vacuna no protege contra el COVID-19, las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela para disminuir las complicaciones vinculadas al virus de la influenza que predomina en la época invernal y más aún en la actual situación epidemiológica.

En diálogo con Democracia, Heriberto Hernández, referente del sector jubilado, explicó que según los anuncios de la obra social, esta semana comienza la campaña nacional de vacunación para afiliados de PAMI, vacunación que los afiliados pueden realizar en las farmacias más próximas al domicilio de cada uno.

En primera instancia el afiliado debe llamar por teléfono a la farmacia y coordinar un turno para inocularse la vacuna de la gripe o de la neumonía, según la disponibilidad de la farmacia. La vacuna contra la gripe hay una sola, y la de la neumonía, dos, una dosis y otra de refuerzo.



Medicamentos esenciales

Respecto a los medicamentos esenciales gratuitos, al que tienen acceso todas las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años afiliadas a PAMI, que no cuenten con prepaga, también se puso en marcha el sistema para acceder a estos fármacos.

“Esto permite un importante ahorro en el bolsillo de los afiliados, mejorando el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. En la receta debe figurar el medicamento incluído en el Vademécum del PAMI, de Medicamentos Esenciales Gratuitos”, explicó Hernández.

“Para tener estos medicamentos, el afiliado debe llamar por teléfono al médico de cabecera y pedirle la receta. Si el médico de cabecera no lo atiende, el afiliado debe comunicarse telefónicamente al 138 de PAMI. La receta se envía al mail del Sistema de Farmacia, para que la farmacia donde el afiliado compra los medicamentos pueda acceder a ella”, dijo.

El referente señaló: “Los adultos mayores formamos parte de la población vulnerable ante la pandemia de coronavirus. Entonces se trata de que el afiliado no vaya a las bocas de atención. Hay muchos trámites que se pueden hacer por internet”.

Atención

Es importante saber que el número de atención es el 138, vía telefónica disponible hasta las 21 horas.

El PAMI Junín tiene dos bocas de atención de guardia, una en Mitre 24 y en Álvarez Rodríguez, casi 9 de Julio. Se ha armado un comité de crisis de emergencia con las clínicas que atienden por PAMI, el HIGA y el PAMI Escucha.