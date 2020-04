Tarjetas Alimentar

El monto correspondiente a la tarjeta Alimentar será depositado en las cuentas de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, aunque todavía no está confirmada la fecha. Paola Rizzo, titular del Centro de Referencia de Junín, afirmó a este diario que “por este mes y hasta que no se levante la cuarentena no van mandar la tarjeta por el Correo Argentino, sino que el dinero estará depositado directamente en las cuentas de la Asignación Universal por Hijo”. El monto oscila entre los 4000 y los 6000 pesos.