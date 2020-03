Largas filas en los cajeros complican el cobro de los haberes jubilatorios

Por las largas filas en los cajeros automáticos de nuestra ciudad, como consecuencia del cierre de las entidades bancarias y el cobro de los haberes jubilatorios, ya se analiza abrir los bancos con turnos para la atención al sector pasivo y así paliar el problema.

Heriberto Hernández, exdirectivo de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín, afirmó a Democracia: “El problema de las largas filas en los bancos se agudiza más con esto que estamos viviendo. Siempre decíamos a los jubilados ‘aprendan a usar la tarjeta que es lo más simple que hay’, que podían usar la tarjeta de débito para cobrar sus haberes, o mandar a algún familiar apoderado, y no tener que ir ellos mismos al banco a esperar durante largas horas. Con la tarjeta de débito pueden ir a pagar cuentas, eso sí, deben ir ellos porque hace falta la firma. Además no corren el riesgo de ir con la plata y que alguno los empuje y les robe”.

“Ahora tienen que usar la tarjeta de débito e igualmente se hacen largas filas en los cajeros automáticos. Una idea que a mí se me ocurre es que el PAMI organice un grupo de gente para que realice los trámites para los más necesitados, los que no tienen movilidad y no tienen familiares, para que les solucionen el problema a quienes no se pueden movilizar”, propuso.

“Bien sabemos que debemos cuidarnos, que debemos respetar las distancias, porque si nos cuidamos podemos llegar a ser uno de los países con menos infectados”, afirmó.

IPS

Por otra parte, desde el IPS los jubilados y pensionados pudieron cobrar sus haberes de marzo desde el viernes y la víspera. De cualquier forma, si aún no fueron a cobrar, el haber jubilatorio ya está acreditado en su cuenta bancaria y pueden retirar el monto en cualquier momento, ellos mismos o sus apoderados con la tarjeta de débito, como así también usarla para ir a comprar mercadería con débito automático.

Consultado el gremio docente bonaerense, cuyas afiliadas del sector pasivo cobran sus haberes a través del IPS, desde la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) manifestaron que el IPS otorga a cada persona, ni bien accede a su jubilación, una tarjeta de cobro, la cual usan para cobrar sus haberes, el beneficiario mismo o sus apoderados.

Anses

Jubilados y pensionados recibirán bono de refuerzo por la pandemia desde el 8 de abril. El cronograma se extenderá hasta el 23 de abril. Los de la mínima cobran $ 3 mil.

Anses precisó que los jubilados y pensionados que reciben haberes hasta $18.892 cobrarán el refuerzo especial dispuesto por el gobierno entre el 8 y el 23 de abril.

De acuerdo al calendario de pagos de la Anses, los primeros en cobrar el bono de $3000 son los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Cobran el miércoles 1 de abril los que tienen DNI con terminación 0 y 1 y se completa el 7 de abril para los con terminación 6, 7, 8 y 9.

Los jubilados y pensiones que ganan el haber mínimo de $15.892 cobrarán $3.000. Los que ganan entre esa suma y $ 18.892 cobrarán la diferencia hasta alcanzar ese valor. Así quien gana 17.000 pesos cobrará $ 1892 y los que perciben 18.000 pesos recibirán $ 892.

El presidente Alberto Fernández anticipó que con el Gabinete Económico analizaban alternativas para facilitar el pago de los haberes a los jubilados, cuya operatoria se complicó a raíz del cierre de las sucursales bancarias en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.