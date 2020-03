Julio Miguenz, secretario general de ATE Junín, manifestó a Democracia: “Hay muchísimos jubilados que nunca tramitaron su tarjeta de débito. Muchos no saben cómo manejarse con la tarjeta de débito. Ahora, al estar los bancos cerrados, no van a poder cobrar sus haberes si no usan la tarjeta de débito”.

“Cuando uno se jubila el banco pone a disposición la tarjeta de débito, pero hay muchos que no fueron a buscarla al banco”, apuntó.