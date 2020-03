El municipio recibió 1500 nuevos pedidos de asistencia alimentaria

Con el objetivo de coordinar y definir el modo en el que se distribuirán los alimentos que lleguen, a través de donaciones, a las familias más necesitadas de la ciudad, el intendente Pablo Petrecca encabezó una reunión con funcionarios y autoridades del Grupo de Artillería 10. "Todas las familias que han solicitado ayuda, ya sea a través de distintas instituciones o al número telefónico 147, estarán recibiendo respuestas prontamente", aseguró Yamila Alonso, subsecretaria de Abordaje Territorial del municipio.

Y en diálogo con Democracia contó que esto tiene su origen en el marco de la Mesa S​​​​​​​ocial que se puso en marcha el último viernes, convocada por el intendente, y de la que participan actores sociales, políticos, sindicales, religiosos y representantes de la sociedad civil.

La idea es poder tener una base única de datos y que la ayuda llegue a los más necesitados. Yamila Alonso Subsecretaria de Abordaje Territorial

Acá no hay distinción política y nadie pretende sacar algún rédito, sino trabajar todos juntos. Yamila Alonso Subsecretaria de Abordaje Territorial

"Principalmente queremos llegar a aquellas familias que hoy no reciben ninguna ayuda, se trata de vecinos que vivían de changas o trabajan en la informalidad y que hoy, por la cuestión de la cuarentena, no están pudiendo llevar dinero a sus hogares y por lo tanto solicitan alimentos", señaló la funcionaria.

“La idea es que todos trabajemos coordinadamente en la entrega, pero también en la recepción de ayuda y el armado de los bolsones. Sabemos que la demanda es mucha y el recurso municipal no alcanza, por eso la idea es que entre todos podamos llegar a los vecinos que lo necesitan", aseveró.

Y destacó que "toda la comunidad se ha comprometido, las instituciones y sus referentes, junto a los voluntarios que formarán parte de esta tarea, del armado de los bolsones y la entrega de los alimentos. Acá no hay distinción política y nadie pretende sacar algún rédito, solo el de ayudar y llegar a quien más lo necesita, entendiendo que hay que hacerlo de manera ordenada porque la cuarentena en algún momento se va a levantar, pero la crisis social quedará, por eso deberemos seguir estando presente".



Base única de datos

“Cuando empezó la cuarentena empezaron a llegar muchos mensajes a través del 147, de diferentes organizaciones sociales o referentes barriales, de gente que tenía necesidad. Nosotros justo esa semana estábamos haciendo la entrega habitual que hace Desarrollo Social de mercadería a 2 mil familias. Empezaron a surgir nuevas demandas, de gente que no recibía la mercadería, y armamos un listado de nuevos pedidos, en acuerdo con la Mesa Social a la que convocó el intendente, con las 60 instituciones que participaron. La idea es poder tener una base única de datos, y que cada institución tenga el compromiso de establecer criterios y darles prioridad a aquellas familias que no están teniendo ningún ingreso, ya sea municipal o nacional”, afirmó.

Y añadió: “La idea es tratar de llegar a todos los que necesiten, pero en primera instancia a los que hoy no están teniendo ningún ingreso. Hoy (ayer) acordamos la logística para hacerle llegar a cada familia la mercadería, junto al Ejército y el equipo de voluntarios, que está integrado por todos los partidos políticos. En los próximos días estaremos haciendo las entregas a unas 1500 nuevas familias, pero todavía nos faltan todos los pedidos de las instituciones. La idea es poder nuclear todo en un listado e ir armando la logística de entregas por zonas”.

“La semana pasada entregamos mercadería a más de 1800 familias, y eso lo hacemos todos los meses, por lo que a fines de abril vamos a tener la asistencia a esas familias. También a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE) se están entregando bolsones integrales, es un bolsón por cada hijo escolarizado, con muy buena mercadería, para unos 15 días, para garantizar al menos una comida al día”, afirmó.

“El intendente ya dio la orden de que compremos alimentos, ingresó dinero de la Provincia, $ 1.200.000 [fondos del Coeficiente Único de Distribución], que el intendente destinó a la compra de alimentos. También estamos esperando el depósito de la tarjeta Alimentar”, dijo.