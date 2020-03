El campo espera medidas para atravesar la crisis en el marco de la pandemia

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó propuestas al Gobierno Nacional para hacer frente a la situación en materia impositiva.

En principio solicitan la postergación de todos los vencimientos impositivos y previsionales de Nación, provincias y municipios hasta el 31 de julio, con condonación de intereses y sanciones. A su vez piden una ampliación del alcance de la actual moratoria a todos los contribuyentes (no solo pymes), extendiendo el plazo a las deudas vencidas al 31 de marzo próximo. También la modificación del calendario del plan de pagos de moratorias y una deducción especial en el Impuesto a las Ganancias de los sueldos totales abonados. Además, entre otros puntos, piden que se permita la deducción de las donaciones sin tope destinadas a fines sanitarios, hospitalarios, comedores y víctimas del coronavirus.

Democracia consultó a Gustavo Frederking y Rosana Franco, presidentes de la Sociedad Rural de Junín y Federación Agraria Filial Junín respectivamente, sobre la situación del sector en la actualidad sanitaria.

“El pago de impuestos va a ser preocupante”

Franco aseguró que “la mayor preocupación en estos momentos es que puedan llegar al puerto los camiones con soja y maíz. Los caminos preocupan porque están destrozados”.

Asimismo indicó que “en los vencimientos de inmobiliario complementario no se pudo pagar porque no hay bancos y recién se está empezando a cosechar con dificultad por las lluvias. No está restringido por la cuarentena”.

En cuanto a la cuestión alimenticia (hortalizas, frutas, carne y leche, Franco aseguró que “el campo está trabajando y peticionando que esos alimentos lleguen a las comunidades. Hay ciudades bloqueadas y si esto continúa dificulta la situación”.

Para la presidenta de FAA Filial Junín, “el pago de los impuestos va a ser preocupante. Federación Agraria pidió la libre circulación (con cuidados y con aplicación de las normas sanitarias), también por créditos y cuestión de alquileres y la reprogramación del pago de insumos”.

“El sistema bancario es esencial”

Por su parte, Frederking consideró que una gran preocupación es que no se considere al sistema bancario como un actor clave y necesario en esta situación.

“En principio las medidas de precaución pensando en la salud pública, teniendo en cuenta los casos de Italia y España, me parecen muy afortunadas, tanto las medidas nacionales, provinciales como municipales”, consideró y destacó el trabajo en conjunto y el buen diálogo como “positivo”.

No obstante, aseguró: “Nos preocupa que el sistema bancario no sea considerado un sistema esencial. No planteamos que tengan que abrir como habitualmente pero sí claramente que funcione solo el sistema clearing lo vemos muy preocupante. Hay muchas operaciones que se hacen no solo a través del clearing y en ese sentido pensamos que es un error no forzado el no considerar al sistema bancario esencial”.

Frederking entiende que ello “puede traer problemas o quiebre en la cadena de pagos y eso sería muy nocivo para todos los sectores. Se tienen que tomar medidas urgentes”.

Destacó el trabajo de muchos sectores de la sociedad, “camioneros, cajeros de supermercados, personal del sistema de salud, las fuerzas de seguridad y todos los que tienen una actitud encomiable, al servicio del país, entendiendo que hay cuestiones que deben seguir adelante y eso hay que destacarlo muchísimo, pero creemos que el sistema bancario hay que restablecerlo y permitir operaciones importantes para el circuito económico del país”.