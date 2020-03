Una carpa para alrededor de 100 camas será instalada en el predio del Hospital

Lonera Junín pondrá a disposición del Hospital Interzonal General de Agudos una carpa de importantes dimensiones para la instalación hasta 100 camas, que servirán para la internación de pacientes afectados por coronavirus, pero que no revistan extrema gravedad.

La familia Asam, de Lonera Junín, están colaborando de esta manera con la sociedad en medio de la emergencia sanitaria. “Mi papá, Sandro Asam, publicó en facebook que ponía a disponibilidad la carpa que tenía, lo vio la diputada Valeria Arata, quien nos puso en contacto con el jefe del Grupo de Artillería de Junín y nos llevó a hablar con las autoridades del HIGA. El Ejército será el que ayudará en el armado de la carpa que comenzará hoy, a las 8”, dijo Alan.

Según lo expuesto por Asam, la carpa es de 12,5 por 52 metros, es decir unos 650 metros cuadrados. Ayer fue cargada en los camiones del Ejército y hoy comenzará a ser armada, si el tiempo lo permite, sobre un terreno que da sobre Intendente de la Sota y Alberdi.

“La carpa lleva piso flotante de madera y podrán colocarse entre 80 y 100 camas. La puesta a disposición es sin costo, nosotros no pedimos nada solo que nos ayuden en el armado, es así que el Ejército colaborará. De todas maneras, mi padre, mi hermano y empleados que se ofrecieron, estaremos en el armado”, explicó Asam.

Llamó la atención que el Complejo Municipal General San Martin no sea el lugar donde se arme el dispositivo de emergencia y se instalen las camas, pero según fuentes fidedignas, estiman que es mejor para el armado de la logística y para que los pacientes estén próximos al Hospital Interzonal. El hecho que Lonera Junín y la familia Asam se hayan puesto a disposición es de mucho valor para la comunidad.

Hospital Interzonal

El director ejecutivo del Hospital, doctor Sebastián Meneses, en diálogo con Democracia, aclaró que la instalación de esta carpa se hacía con un criterio de previsibilidad.

“Queremos estar previstos: si en Junín llega a haber 20 casos en un día, colapsa el sistema sanitario y eso es lo que no queremos. Nosotros tenemos que tener los lugares para internar casos sospechosos y nada se logra de un día para el otro. Debe haber planificación, fumigación del lugar, corte de pasto y llevará montar esta carpa entre 7 y 10 días, dependiendo del tiempo”, manifestó el doctor Meneses.

“Son 5000 metros cubiertos a disposición del hospital y el armado estará a cargo del grupo de artillería a cargo de Gastón Correa. La entrada será por Intendente de la Sota”, destacó.

Respecto a las camas, el doctor Meneses dijo que estaban trabajando con PAMI y el Ejército, que reacondicionó alrededor de 70. “Contamos con eso y eventualmente, llegado el caso, el Ejército también tiene catres militares disponibles, en caso de que llegáramos a necesitar”, apuntó.