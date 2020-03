Colegios privados en Junín: ¿Se puede reclamar la devolución de la cuota?

En tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio por el avance del coronavirus –en principio la medida fue dispuesta por el Gobierno nacional hasta el 31 de este mes, pero es inminente el anuncio presidencial de extensión de la cuarentena- muchos servicios no pudieron ofrecerse en forma presencial. Es el caso, por ejemplo, de los colegios de gestión privada de nuestra ciudad, por lo que cada vez más padres se preguntan si pueden reclamar algún tipo de compensación por los días en que el servicio no fue prestado, sobre todo porque ya abonaron la matrícula y la cuota mensual.

Si bien los colegios implementaron la continuidad pedagógica a través del correo electrónico, hay quejas de padres porque no se llevaron a cabo actividades en tiempo real (streaming) y tampoco se desarrollaron aulas virtuales (situación que sí ocurrió, por ejemplo, en la Escuela Secundaria de la Unnoba), con un mayor acompañamiento por parte de la institución y de los docentes.

Los padres también estarían habilitados para reclamar por actividades extra, como música, o educación física. “Si son servicios que no se brindan a distancia deberían o bien reintegrar o tomar a cuenta los pagos que se efectuaron por tal concepto. Pero todas esas cosas recién se van a poder ver y analizar cuando se retome la actividad y se debe ver cada caso en particular”, señaló Gerardo Gullelmotti, coordinador Operativo de Consumidores y Administrados de la Defensoría del Pueblo.

Desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires coincidieron y explicaron que es una situación inédita y de emergencia que requiere un “esfuerzo compartido” entre ambas partes, consumidor y prestador del servicio.

“Lo excepcional de la situación hace que sea todo especial. La verdad que si nos ubicamos en una posición netamente protectora del consumidor, se debería abonar los costos de los servicios que efectivamente se pudieron utilizar. Pero es un caso de fuerza mayor, donde no solo el consumidor se ve afectado, sino que también los proveedores, por eso consideramos que la forma más justa de solucionarlo sería buscar una forma donde todas las partes resulten lo menos perjudicadas posible", señaló Gullelmotti.

“Alguna medida se va a tomar”

Lourdes Pedrozza, jefa regional de Educación en gestión privada, afirmó en diálogo con Democracia que por estas horas están evaluando la situación y analizando cada caso en particular. “Más que eso al día de la fecha no tenemos. Son opciones que se están barajando y viendo lo mejor para cada familia. Veo en las redes sociales que han consultado”, dijo.

“La realidad es que son aranceles mensuales y no diarios. Seguramente alguna medida se va a tomar, que escapa a nuestro cargo, y sí sé que se está analizando la situación para resolverlo de la mejor manera”, resaltó.

“Van a analizar la situación de cada familia en particular”, afirmó.

“En lo pedagógico, tanto en escuelas públicas y privadas, se da de manera igual. La modalidad de trabajo en lo curricular es exactamente igual que entra en el ABC. Cada institución tiene un plan de continuidad pedagógica”, señaló.

“Para las dos gestiones (estatal y privada) está el mismo plan de continuidad de gobierno y de cada docente. Hay un engranaje online que está más articulado en la gestión privada. Y en 48 horas los docentes crearon un plan online”, afirmó.

“Lo privado tiene un engranaje más aceitado porque la mayoría de los alumnos tienen conectividad. En la escuela estatal piden 200 cuadernillos impresos de 500, mientras que en las privadas, solo 20. Existe esa diferencia”, aseveró.

OMIC

El director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Fernando Scanavino, afirmó a Democracia: “Hoy estamos con el tema de la conciliación. De todas formas creo que se van a implementar reglamentaciones complementarias que nos van a clarificar un poco el panorama”.

“En tiempos comunes, y en el caso de que haya un reclamo, se debe definir quién tiene la culpa. Pero ahora estamos en un caso en el que ni el proveedor ni el consumidor tienen la culpa. En este caso los dos actores se ven perjudicados y va haber un impacto económico grande. Tenemos que ir paso a paso y ver cómo evoluciona esta crisis en lo sanitario”, señaló.

“Hoy tenemos para aplicar el acercamiento de las partes para la conciliación en la OMIC vía telefónica, web, pero no en la oficina, por prevención”, informó.

“Los consumidores pueden hacer la denuncia de forma online en la web, con el archivo adjunto y se contacta a las empresas”, señaló.

Secundaria de la Unnoba

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, afirmó que en el Colegio Secundario “Presidente Domingo F. Sarmiento” ya se está trabajando en tiempo real, vía streaming, entre docentes y estudiantes. “Algo que es muy valorado por nosotros y por las familias, porque les estamos creando rutinas a los estudiantes, lo que no solo permite sortear la cuarentena, sino que es muy eficaz desde el punto de vista académico”, destacó Tamarit.