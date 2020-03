Andrés Rosa remarcó que “es muy importante que la gente no circule”

En una entrevista con TeleJunín, el secretario de Seguridad Andrés Rosa se refirió a las tareas que se llevan adelante durante las medidas de aislamiento y los operativos fijos en puntos de la ciudad.

“Se decidió limitar los accesos de la ciudad de manera progresiva. Hasta ahora estamos con dos vías de conexión, que es el paso a nivel de Rivadavia y Jean Jaures y el de Primera Junta. Ahí hay control permanente”, explicó Rosa.

Con ello quiere decir que se pide el certificado que permite circular y a aquel que no puede justificar por qué está transitando se le impide el paso.

“Sabemos que son medidas difíciles, nosotros desde la secretaría de Seguridad estamos tomando decisiones todo el tiempo. Son medidas que no gustan, que podemos estar siendo injustos con muchos pero el único objetivo que tenemos es cuidarnos. La única cura que hay ante este virus es la prevención”, aseguró.



“Es muy importante que la gente no circule, que no salga de su casa. Esas son las premisas, en eso trabaja la policía y es para felicitar. Hacen un trabajo tremendo, están horas y horas en los puestos, sabiendo que se pueden contagiar, están ahí. Y no aflojan”.

“Junto a Luis Chami, Mario Olmedo, nos estamos dedicando a ir en los horarios de recambios, donde ellos se reúnen para charlar y fortalecerlos. No es fácil, se está haciendo un esfuerzo desmedido. Es la única herramienta con la que contamos, con nuestra policía, y por suerte el 95% de los juninenses son responsables, están comprometidos, están en sus casas y colaboran denunciando al 132 cuando algún vecino viola la cuarentena”.

Si bien aseguró que “siempre existe el irresponsable, el que quiere evadir con alguna picardía”, se percibe un “repudio y nivel de denuncias importantes”.

Asimismo destacó los controles que se realizan sobre aquellos que regresaron de países de riesgo.

“Estamos en un momento inédito, cambió el mundo. Deben respetar todos. Acá no hay persecución contra nadie. Tenemos que ser todos respetuosos”.