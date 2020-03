El municipio busca cubrir la demanda de alimentos de sectores vulnerables

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó ayer tres encuentros con más de 60 instituciones y representantes de la comunidad que conformarán la Mesa Social que trabajará en la gestión de crisis frente al avance del coronavirus.

Los encuentros se llevaron a cabo en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba, con el objetivo de sumar esfuerzos y coordinar el trabajo para ayudar a todos los juninenses que hoy atraviesan una situación difícil.

"Nos hemos comprometido todos a trabajar juntos y de manera organizada para asistir a cada juninense que lo necesite", destacó el jefe comunal.

"Lo primero que quiero decir es gracias, gracias a todos los que participaron de estos encuentros. Los llamé uno por uno y pudimos llevar adelante estas tres mesas con actores políticos, sindicales, sociales, ONG, instituciones intermedias, credos, clubes, en fin, más de 60 representantes de la comunidad y fue posible porque todos dijeron que sí en un momento de urgencia y donde el único interés es garantizar que la comida llegue a todos los juninenses".

El objetivo es asegurarnos que el alimento llegue a todos los juninenses que lo necesiten. Pablo Petrecca Intendente de Junín

Sabemos que hay una situación sanitaria urgente y una situación social que se complicará. Pablo Petrecca Intendente de Junín

"Esa fue la preocupación y el compromiso asumido por todos. Por eso agradezco enormemente a todos los que formaron parte de las tres reuniones que hemos celebrado. Sabemos que hay una situación sanitaria urgente y una situación social y económica que se complicará en los próximos días y lo afrontaremos entre todos, juntos. Por eso hoy quiero destacar la buena voluntad y el compromiso de todos, de sumarse y trabajar en equipo", agregó.

"Hoy estamos todos comprometidos para darles respuestas a todos los vecinos que lo necesiten y lo haremos de manera coordinada, conjunta y centralizada, porque, como dije, el objetivo es asegurarnos que el alimento llegue a todos los juninenses que lo necesiten. Otra vez, agradezco a todas las instituciones, empresarios y un montón de vecinos que se han ofrecido para colaborar, estoy muy emocionado de ver ese compromiso".

Oposición

Por su parte, la diputada provincial Valeria Arata (Frente de Todos) afirmó: "Celebro esta convocatoria, porque siempre estamos a disposición para trabajar por los vecinos. De esta situación salimos todos juntos, sin distinciones ni grieta, buscando las mejores herramientas para llegar a nuestros vecinos que hoy están pasando una situación de crisis. Por eso debemos ser responsables y solidarios".

En tanto, Gustavo Traverso, senador provincial por el Frente de Todos, afirmó: "Siempre estamos apoyando la convocatoria del intendente y nos parece que en esta situación de crisis lo que debemos articular es la centralidad del Estado: Nación, Provincia y Municipio debemos trabajar juntos para atender las cuestiones más urgentes y para que la ayuda alimentaria llegue a cada uno de los barrios".

"Nuestra preocupación no es solo por aquellos actores que hace tiempo vienen en situación de vulnerabilidad, sino también por aquellos nuevos que entran en esta situación porque no pueden trabajar, como son las personas que vivían de changas o de sus pequeños negocios", agregó.

"También nos preocupa el impacto que tendrá la rotura de la cadena de pagos, el sector privado debe pagar salarios en estos días y sabemos que hay una situación compleja allí. Esta mesa y estos encuentros sirven para analizar todas las situaciones y estar preparados para que desde el Estado podamos dar respuestas", afirmó.

El concejal y titular del PJ, Lautaro Mazzutti, afirmó: "Siempre es positivo que nos juntemos, más allá de las diferencias, porque estamos viviendo una situación muy particular y de gravedad. Todos debemos sumar y trabajar para que los efectos de esta crisis sean los menores posibles. Hemos hablado de la cuestión social, algo que traerá esta pandemia y que ya los vecinos empiezan a sufrir".