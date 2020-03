Güemes: “Hay que estar continuamente arreglando las calles”

Delimitado por la Ruta 7 y las calles Ramón Hernández y Soldado Argentino, Martín Miguel de Güemes es uno de los barrios más alejados del centro, pero que en los últimos años ha mostrado un importante incremento poblacional.

Este crecimiento demográfico fue más acelerado que el desarrollo de su infraestructura, que tardó en dar respuestas a los residentes. No obstante, hace un tiempo ya que se advierte un cambio de tendencia, con una mayor presencia del estado municipal, que redunda en el incremento de algunos servicios básicos para sus pobladores.

“Dentro de todo, el barrio está bien, mejoró mucho”, señala la presidenta de la sociedad de fomento, Liliana Perafán. Es que la obra de extensión de cloacas que se realizó hace dos años y la reconversión lumínica y arreglo de la calle Ramón Hernández fueron obras que mejoraron la calidad de vida de los lugareños.

No obstante, aún restan algunas demandas pendientes de solución. Entre las más importantes, se encuentra la ampliación de la reconversión lumínica y el deseo de los vecinos de contar con cordón cuneta en las calles interiores del barrio.



Infraestructura

Martín Miguel de Güemes cuenta con cobertura total de agua y cloacas. El paso siguiente para el barrio sería la llegada del gas natural, algo que no parece difícil –ya que el servicio pasa por el lugar– aunque dependerá de la voluntad de los que viven allí más las posibilidades de la empresa Grupo Junín de extender la prestación.

El alumbrado público, en tanto, es otro servicio que mejoró en el último tiempo, cuando se hizo una reconversión lumínica en las calles Ramón Hernández y Soldado Argentino. Ahora restaría seguir con un proceso similar al interior del barrio. “Hicimos una presentación por Mesa de Entradas en la que pedimos más luminarias, por ejemplo, en la placita, que no tiene nada, y en algunas calles interiores. Queremos que sea algo general”, explica Perafán.

Soriano, Ituzaingó, Seitun, son algunas de las arterias en las que se necesitaría mejorar al alumbrado. “La idea es que haya un refuerzo en la iluminación general del barrio”, señala la fomentista, para luego añadir: “Nos respondieron que estaban en tratativas por el pedido, que iban a tardar, pero que lo iban a hacer”.



Las calles

Uno de los temas sobre el que ponen el acento es el de las calles. Si bien hace dos semanas se hizo “un trabajo enorme” de limpieza, emparejamiento, ensanchamiento y cunetas en varios sectores, los vecinos observan que hay muchas cuadras que se deterioran regularmente.

“Hay que estar continuamente arreglando las calles porque parece arenilla lo que hay ahí –comenta Perafán–. Edison es la que está más complicada, cuando llueve se hacen pozos grandes, por eso hay que arreglarla permanentemente, porque es muy peligroso”.

En cuanto a la posible extensión del mejorado y cordón cuneta, agrega: “Nosotros lo pedimos en 2017. El año pasado me llamaron para corroborar el pedido. Hasta ahora no me aseguraron si se iba a hacer, aunque ya hace un tiempo que nos habían dicho que estábamos en los planes. Se iba a trabajar sobre algunas de las calles principales, como Negreti, Soldado Jurio, Ituzaingó, que son las de acceso al barrio”.

Otros temas

Soldado Argentino es la única calle del barrio que cuenta con asfalto y, por ser amplia y con pocos cruces, es muy riesgosa en cuanto al tránsito. “Sobre la época de Navidad hubo un accidente en el que falleció un chico que estaba corriendo una picada por acá”, recuerda Perafán.

Sin embargo, la dirigente barrial destaca que, desde entonces, no hubo más inconvenientes. “No era algo que estuviera pasando ni que sucedía todo el tiempo, ocurrió esto, pero después no hubo más carreras ni nada de eso. Ahora está bastante tranquilo, no hemos tenido nuevos casos”.

Por último, desde la sociedad de fomento también se muestran satisfechos por la seguridad: “Estamos bien, porque los patrulleros pasan. Además, tenemos un grupo de WhatsApp entre los vecinos en el que, si vemos alguna anormalidad, alertamos a las autoridades y los móviles vienen”.