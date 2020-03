Los comercios refuerzan el servicio de delivery

A la complicada situación que arrastraba el comercio, actualmente se le suma el impacto de las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno nacional y las disposiciones para los comercios a nivel municipal.

Cabe destacar en ese sentido que los negocios autorizados, tal es el caso de comercios de venta de alimentos, se encuentran abiertos de 7 a 19 y el servicio de delivery para locales gastronómicos, de 7 a 22.

Democracia consultó a Damián Díaz de Arcaya, de Patay, Roberto Elias, de Don Enrique y Franco Cognigni, de Helados El Portal, quienes dieron detalles de cómo llevar adelante su tarea en tiempos de coronavirus y aislamiento social.

Día a día

Patay es uno de los comercios, que según indicó Díaz de Arcaya, puede permanecer abierto al público hasta las 19, con las restricciones de ingreso y brindar el servicio de delivery por tres horas más.

En diálogo con este medio aseguró que “bajaron mucho las ventas. Es como una guardia que hacemos, hay gente que se aprovisionó mucho”.

Asimismo destacó: “Acá estamos con incertidumbre y acomodándonos día a día”.

Destaca que el delivery es una forma de resarcir la falta de ventas presenciales pero la situación es complicada.

“Tratamos de mantenernos. Con 50 empleados, en el plano económico se le da pelea pero estamos muy complicados”.

Destacó que se hace hincapié en las medidas de seguridad “como la distancia obligatoria, el uso de alcohol en gel, higienizar mostradores, pasamanos, picaportes que son cuestiones que por ser industria de alimentos tenemos medidas permanentes, aunque se doblaron, con más fuerza en la actualidad”, indicó.

Colaborar con la situación

Por su parte, Roberto Elías, del comercio Don Enrique, explicó que en cierta medida, el delivery suplanta las ventas en el comercio, donde se permite el ingreso de dos clientes por vez.

“Al no venir tanto, la gente trasladó la compra a través del delivery”, destaca.

“Estamos asumiendo el riesgo pero tratando de ayudar. Hay gente que tiene miedo y compra de más por las dudas aunque les decimos que hay mercadería y no va a faltar”.

Elías destacó que “el servicio está pensado para colaborar con la situación, en todo lo que se pueda”.

Por su parte, Franco Cognigni, de El Portal Helados, destacó que desde hoy comenzarán a realizar deliveries de 12 a 22.

“Luego del anuncio de la cuarentena obligatoria cerramos para ver un poco qué pasaba con esto y analizar la situación más fríamente. Solo se nos permitía trabajar con delivery”, destacó.

“Pensé, por conciencia social, no abrir. Consulté al equipo de trabajo, porque como dueño tampoco quería exponerlos a un contagio. Lo decidimos entre todos y volvimos a abrir desde hoy solo en modalidad delivery, de 12 a 22. Fue una decisión en conjunto”.

Cognigni cuestionó “cómo la economía se sobrepone a la prioridad de la salud de la gente. Eso me hace mucho ruido. Cómo es que este sistema en el que vivimos no nos permite parar la rueda cuando lo único que necesitamos es comida, agua, electricidad y remedios. Es increíble que no podamos priorizar la salud, de los empleados, de la familia, la propia. El mundo nos obliga a seguir, en todos los niveles de la economía”.