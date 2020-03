El municipio refuerza la entrega de alimentos y convoca a la oposición

Para atenuar el fuerte impacto económico y social que provoca la pandemia de coronavirus en los sectores más desprotegidos de nuestra ciudad, el intendente Pablo Petrecca anunció ayer, en conferencia de prensa, una serie de medidas apuntadas a ampliar la contención.

De hecho, acompañado por el director de Salud, Carlos Lombardi; la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel; y el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, el jefe comunal brindó precisiones sobre la actividad que desempeña el municipio en el contexto de la emergencia sanitaria, que le posibilita a la comuna reasignar partidas presupuestarias para atender la urgencia.



“Vamos a empezar a ver una situación mucho más compleja en los próximos días, sobre todo en el aspecto alimentario, por lo que es fundamental el acompañamiento social y la buena noticia es que las instituciones quieren colaborar”, manifestó el alcalde.

Y afirmó que trabajarán en dos líneas bien puntuales: una que tiene que ver con suministrar insumos vinculados al área de salud (confección de barbijos, camisas e indumentarias para el personal médico, elementos de bioseguridad para la medicina); y una mayor asistencia social a las familias juninenses más vulnerables.

Según lo que dicen los expertos, los infectados van a aumentar en las próximas semanas. Pablo Petrecca Intendente de Junín.

Tenemos que entender que esta epidemia se puede parar si estamos en casa, si no circulamos. Pablo Petrecca Intendente de Junín.

Aportes solidarios

Sobre la colaboración de la Sociedad Comercio e Industria, la Sociedad Rural y la Unnoba, el funcionario señaló que establecieron un canal que se implementará a través de la Agencia de Desarrollo.

“Hay muchos empresarios dispuestos a donar dinero para esta causa, hemos dispuesto una cuenta bancaria, para los aportes para la emergencia. Vamos a implementar un formulario web, en la página del municipio, para que se anoten aquellos vecinos que ofrecen camiones, máquinas de coser, y todo lo que tiene que ver con insumos para la salud”, indicó.

Convocatoria a la oposición

“Voy a estar convocando para el viernes a todos los actores de la comunidad, actores políticos de todos los espacios, actores sociales de distintas ONG, religiosos, sindicales, Consejo Escolar”, adelantó Petrecca sobre el refuerzo de la asistencia alimentaria.

“Si bien hay medidas y políticas muy importantes del gobierno nacional, que han llegado a impactar a distintos sectores, sabemos que habrá muchos vecinos que van a estar fuera de esos beneficios del Estado nacional”, apuntó. Y afirmó que actualmente la comuna asiste a unas 2 mil familias de bajos recursos económicos, en forma mensual, pero aclaró que comenzaron a entregar bolsones de manera complementaria. “Haremos un trabajo extra con toda la sociedad para acompañarlos”, expresó.

Fondos descentralizados

Como informó Democracia, el municipio recibirá 1.200.000 pesos, que se desprende del Coeficiente Único de Distribución (CUD) bonaerense, fondos que serán destinados a la compra de alimentos para la asistencia social, una vez que sea depositado por el gobierno de Axel Kicillof. El carácter exiguo del monto –se explicó- obedece a que el municipio no cuenta con un hospital municipal.

Subas de precios

Frente al aumento desmedido de los precios de algunas mercaderías vendidas en supermercados y almacenes, Agustina de Miguel señaló la potestad que tiene la oficina de defensa del consumidor local (OMIC), a través de su director Fernando Scanavino, de llevar adelante los controles.

Según la funcionaria, desde esta repartición municipal trabajan hasta las 22 y todos los días hacen un reporte de supermercados y almacenes de la zona céntrica, pero admitió que se observaba “alguna línea que se sale” en los barrios. Afirmó que si continuaban aumentando los precios de la mercadería, se tomarían las medidas necesarias.

Casos sospechosos

Sobre el tema salud, el doctor Lombardi dijo que al caso confirmado, se suma uno sospechoso y otro sospechoso “en tránsito”. Una vecina de Junín, de 74 años, proveniente de un viaje en un crucero, comenzó el martes último con síntomas, en cumplimiento con el protocolo, fue trasladada a una clínica privada de Junín y su evolución es satisfactoria hasta el momento, cediendo el cuadro febril y el cuadro respiratorio también. Al referirse al caso en tránsito, dijo que es un paciente que no es de Junín, está internado en el Hospital, desde hace unos días, con neumonía, con enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y que de acuerdo a la evolución, se decidió tomar las muestras necesarias para determinar si tiene coronavirus. Acotó que había cambiado la definición de caso sospechoso, se había agregado a los síntomas de coronavirus la neumonía, por lo cual era posible que hubiera más casos sospechosos en consideración.

Petrecca informó que hay 312 personas radicadas en Junín que viajaron al exterior, según datos que recibió desde la Dirección Nacional de Migraciones, pero acotó que faltan los datos de los últimos días.

“La secretaría de Seguridad está haciendo un seguimiento telefónico también por medio de personal, para que pueden cumplir con esa cuarentena obligatoria. La policía ecológica con las medidas de seguridad está haciendo visitas domiciliarias”, destacó el Intendente.

Al respecto, Lombardi aclaró que el número 107 sigue siendo la línea de comunicación tanto para consultas para recibir orientación en esta emergencia sanitaria como para definir qué casos pueden ser sospechosos o no.

Contención

El jefe comunal dijo que debido a los llamados al 107, por parte de personas que dijeron tener un poco de fiebre y estar preocupados, desde el municipio se convocó a personal de salud para que les hagan un seguimiento de su evolución y también para contenerlos. Aclaró que son casos que se eliminaron como sospechosos.

“Hemos dispuesto un gabinete psicológico para tratar a estas personas, adultos mayores, que están en soledad, pasando por alguna circunstancia compleja”, afirmó.

Y dijo que “un servicio muy importante es la línea telefónica para los adultos mayores, atendida por la Dirección de dicha área”.

“Las personas que tienen mayor riesgo son los adultos mayores, por lo que no queremos que salgan de su casa. Les pedimos a los adultos mayores que no le abran la puerta a nadie si previamente no se comunicaron y le informaron qué persona, con nombre y apellido y DNI va a estar visitándola, y en qué horario, en su domicilio”, aclaró.

Infraestructura sanitaria

“Con respecto a la salud, estamos trabajando en mesas bien operativas, conformadas por integrantes de la salud tanto pública como privada. Estamos en la etapa inicial de relevamiento para ver los recursos existentes en Junín, tanto en la parte privada como pública, qué recursos nos están haciendo falta, en función de distintos escenarios que los especialistas están hoy marcando”, manifestó.

El Intendente destacó como buena noticia que el Laboratorio de la Unnoba, el CIBA, va a poder realizar los testeos de coronavirus.

“Según lo que dicen los expertos – dijo Petrecca-, los infectados van a aumentar en las próximas semanas, por eso estamos trabajando con el director de Salud. Dado el cambio de protocolo se estima que habrá muchas personas que van a estar aisladas, algunas de ellas en su domicilio, otras en hoteles, estamos trabajando con la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, y otros lugares como el Pioneer del Ejército, la Escuela Secundaria de la Unnoba, entre otros”.

“Tenemos que entender que esta epidemia se para si estamos en casa, si no circulamos”, cerró el jefe comunal juninense.