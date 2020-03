Afirman que los trenes de pasajeros se podrían usar como hospitales ambulatorios

La posibilidad de convertir en hospitales móviles a los vagones de ferrocarril de pasajeros surgió como alternativa para permitir que puedan alojarse a los enfermos por el coronavirus y evitar así que se vea desbordada la capacidad de los establecimientos del sistema de salud en caso de que haya un pico de contagios en la Argentina.

El secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que les recomendó a los presidentes de las empresas ferroviarias que pongan a disposición coches de trenes de larga distancia ya que, por sus características, podrían ser utilizados como hospitales ambulatorios.

“Tenemos coches dormitorio que cuentan con baños propios y se pueden aprovechar para tener más camas disponibles”, afirmó quien dirige al sindicato que agrupa a los conductores de trenes.

En este sentido, también aseguró que dos de los tres hoteles de La Fraternidad ya están a disposición del Gobierno Nacional para ser utilizados con el fin que sea necesario.

Durante este periodo de aislamiento obligatorio, el servicio de trenes de pasajeros funciona con cronograma de domingos y feriados, aunque no se descarta restringir aún más el servicio. Los trenes de carga funcionan en un 60/70%.

Maturano afirmó: “Estamos en contacto permanente con el Gobierno Nacional y con el ministro de Transporte (Mario Meoni) coordinando todas las medidas necesarias para prevenir más contagios”.

También, el secretario general aseguró que “el personal ferroviario está confiado en las medidas que tomó el Presidente y sabe que hay que servir al país, ya que el ferrocarril es un trabajo esencial”.

Acondicionar 150 vagones

Además propuso la utilización de 150 vagones de trenes que ya no brindan servicios para acondicionarlos y alojar allí a los enfermos. “Había trenes que iban a Mendoza, a Posadas o a Mar del Plata que ya no funcionan o que lo hacen con muchas menos frecuencias, que hoy están estacionados y en desuso. Se les puede levantar la carrocería, poner arriba de un camión o un tren, reformados como si fueran un hospital, y trasladar adonde se los requiera para atender a la gente”, dijo.

Sostuvo que se trata de una idea del sindicato que agrupa a los conductores de locomotora y que, a su juicio, permitiría también “darle trabajo a mano de obra argentina para acondicionar los vagones”.



Trenes sanitarios

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, dijo que “sería ideal poner en funcionamiento los trenes sanitarios que ya están preparados para ese fin e incluso adosarles otros vagones para brindar atención primaria a los enfermos”.

El dirigente gremial afirmó que en el país existen dos trenes sanitarios, uno que funciona en trocha angosta, como el de la línea Belgrano, y otro en trocha ancha, como el de la línea Mitre.

Mencionó específicamente el Tren Hospital Alma, que entre 1980 y 2015 llegó a distintas ciudades del país con voluntarios para brindar atención médica pediátrica en forma gratuita.

Este tren funcionaba gracias a la iniciativa de una ONG, la Fundación Alma, pero hace cinco años se incendiaron los tres vagones que se usaban y, pese a la firma de un convenio con la empresa estatal Trenes Argentinos en 2017, hasta hoy los nuevos coches sanitarios no fueron acondicionados para volver a brindar el servicio.

“También podrían habilitarse con cierta rapidez trenes en los que viajaría un grupo médico para llegar a pueblos aislados de la Argentina, como en el Chaco, y brindar allí una atención primaria”, agregó Sasia, que destacó, además, la “predisposición de todos los trabajadores del transporte en medio de esta emergencia sanitaria, en donde están poniendo el hombro para los que necesitan utilizar los servicios públicos y ayudar así a los que tienen que quedarse en sus casas”.