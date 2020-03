Advierte la SCIJ que hay comercios de Junín que podrían "cerrar sus puertas"

Si bien la cuestión sanitaria es prioritaria, y eso nadie lo duda, por debajo de la pandemia de coronavirus está el impacto económico que el parate de la actividad por el aislamiento preventivo genera en el sector comercial y en las pymes.

En este contexto, Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó ayer en una entrevista con Democracia que la ayuda que el Gobierno nacional otorgó a los monotributistas de las categorías A y B es necesaria, pero consideró que no es suficiente para auxiliar al comercio y las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad.

“A las pymes nos esperan momentos durísimos. Entendemos y estamos convencidos de que primero está la salud, pero lo otro no es poca cosa. Hay pymes chicas, medianas y grandes con empleados, a los que hay que pagarles los sueldos, pero que no pueden producir o vender. En el caso de los comercios, esto va a traer una complejidad muy grande”, manifestó.

Recordó que el Gobierno adoptó algunas medidas como prorrogar algunos vencimientos y demás de las tasas, apuntando que eso iba a ayudar. Sin embargo se mostró convencido de que la ayuda debía ser mucho más amplia. “Reconozco que esto que nos está pasando no es culpa de nadie en especial. Que es como un accidente que hemos tenido en nuestra vida, acá, en Argentina, pero que viene de afuera y que ha habido algunas irresponsabilidades de personas”, acotó.

Opinó que el Gobierno iba a tener la necesidad y la obligación de ayudar porque si no, iban a quedar “secuelas muy duras y difíciles de superar”.

Crisis económica

El titular de Comercio e Industria advirtió que si bien la salud era lo primero, no había que descuidar la economía, ni los puestos de trabajo.

“No hay que descuidarse. Ya hay comercios que corremos el riesgo de tener que cerrar las puertas. ¿Quién no tiene compromisos muy duros a nivel bancario? Además hay que pagar los sueldos y hace unos cuantos días que a nivel comercio, salvo los que están exceptuados por causas justas, los demás no estamos abriendo la puerta y, por ende, no estamos recaudando nada”, manifestó Raúl Parejas.

En cuanto a los sueldos, el entrevistado dijo: “Cualquiera que tiene un comercio lo primero que va a tratar de hacer es pagar los sueldos, después lo otro se verá. Pero va a llegar un momento que los comercios chicos y las pymes chicas pueden llegar a tener problemas para terminar de pagar los sueldos; y el empleado necesita y le corresponde cobrar el sueldo. Eso lo tenemos claro, pero todo es una cadena que tiene sus consecuencias”.

“Por eso, tenemos que ser prudentes, responsables, respetuosos. Cumplamos con todos los protocolos, con la cuarentena, para tratar de zafar de esta situación lo más rápido que se pueda. Se rumorea que el 31 se prolongará la cuarentena, eso era de esperar. Si no se toma conciencia, va a demorar toda la recuperación”, lamentó.

Ayuda solidaria

Consultado si habían tenido una reunión, aunque sea a distancia, en Comercio e Industria, para analizar la situación imperante, Parejas manifestó: “La comisión directiva tiene un grupo de WhatsApp y por intermedio de videollamadas nos estamos comunicando permanentemente”.

“Ayer (por el lunes) tuvimos una reunión con el intendente, donde tanto la Sociedad Rural como Comercio e Industria a pesar de la complejidad que estamos viviendo queremos ser solidarios y tratar de ayudar a recuperarnos de esta situación lo más rápido posible”, dijo.

“¿Esto cómo lo podemos hacer? – se preguntó Parejas y continuó diciendo-: Con todos nuestros asociados, a pesar de esta grave situación, la gente en ese aspecto es muy solidaria y vamos a hacer una colecta, junto con la Sociedad Rural de Junín, por un lado, y nosotros, por el otro, siempre con la finalidad de ayudar al que más lo necesita”.