Amplían los reactivos

El sábado, ANMAT amplió a once los reactivos de uso in vitro autorizados para detección de Covid 19 (argentina.gob.ar/noticias/reactivos-para-deteccion-covid-19).

Tras esta aprobación, el Hospital Universitario Austral comenzó a realizar pruebas diagnósticas con kits que habían comprado a un laboratorio extranjero.

"El sábado realizamos por primera vez las pruebas y procesamos entre seis y ocho muestras por día; hasta el momento dos resultaron positivas", detalló la médica infectóloga Wanda Cornistein, jefa de Prevención y Control de infecciones del Hospital Universitario Austral.

Y continuó: "Se trata de un kit que utiliza biología molecular, es decir, que busca un antígeno específico del SARS-CoV2. Cuando llega un caso sospechoso se realiza la prueba y en el mismo momento se rastrean ocho virus respiratorios más este específico".

"En 6 u 8 horas tenemos el resultado completo. En los casos que dieron positivo se internó al paciente de acuerdo al protocolo", informaron desde el Hospital Austral.

No obstante, tanto el Hospital Austral como el resto de los laboratorios que habían realizado las compras de estos reactivos recientemente incorporados estaban a la espera de que el ministerio de Salud emita la autorización escrita para poder continuar con las pruebas.

Por su parte, la cartera sanitaria modificó el sábado el criterio de "casos sospechosos", incorporando a los que presenten estado clínico (fiebre y cuadro respiratorio) y que hayan viajado a cualquier país (no solo al listado de países con circulación comunitaria) y a todos los pacientes con neumonía.

Estos criterios se suman a los que ya se venían utilizando para personas que hayan estado en contacto con casos confirmados o sospechosos.