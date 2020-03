Medidas preventivas: Policía Ecológica realiza controles estrictos en la Ciudad

Desde el área de Comunicación de la Policía Ecológica brindaron detalles sobre las tareas que llevan a cabo en el marco de las medidas de prevención por el coronavirus.

El Comando de Incidentes de esta fuerza, perteneciente a la Policía Bonaerense, “brinda seguridad química, biológica y radioactiva”.

Durante el año reciben distintos cursos y capacitaciones sobre sustancias o materiales peligrosos y esta vez, ante la pandemia, el requerimiento de sus servicios es mucho mayor.

“Asesoramos a los distintos municipios de la zona con precauciones y recomendaciones a la hora de su accionar”, explicaron.

Tenemos dos pistolas térmicas para constatar que la gente no tenga síntomas.

En Junín, son los encargados de hacer las notificaciones a las personas que vienen del extranjero para constatar y fijar la cuarentena obligatoria.

En paralelo se coordinan reuniones y se trabaja en conjunto con la Departamental Junín y con las áreas de Seguridad, Salud y Defensa Civil. Actualmente acuden a llamados de SAME que al no dar abasto, irán a medir la temperatura.

“Gracias a la ciudad de Junín tenemos dos pistolas térmicas (termómetros) para constatar que la gente no tenga síntomas”, indicaron.

Asimismo destacan que se utilizan trajes tie break, nivel C, totalmente herméticos.

Comité de Crisis

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó ayer un nuevo encuentro de la mesa operativa del Comité de Crisis conformado en Junín para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En el encuentro estuvieron presentes representantes del municipio, de diferentes sectores políticos, de la salud pública y prestadores privados de la salud, quienes analizaron el estado de situación y diagramaron un esquema de trabajo para la implementación de nuevas medidas y acciones.

"Esta reunión se da en el marco de las permanentes reuniones que llevamos adelante con nuestro equipo de trabajo y representantes de toda la comunidad, a quienes les agradezco por el gran compromiso, el aporte de conocimiento y por poner a disposición todas las herramientas con las que cada uno cuenta", afirmó Petrecca.