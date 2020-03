“En Italia se minimizó la situación y hoy las personas se mueren en sus hogares”

El nuevo coronavirus COVID-19 deja más de 299.000 casos de contagio en 172 países del mundo, la mayoría (más de 81.000) en China, donde se han registrado 3.259 muertes.

La cifra de decesos en todo el mundo supera los 12.700 y la de los recuperados, los 91.000. Fuera de China, Italia es el país con más casos y España, el segundo de Europa y tercero del mundo, con algo más de 25.000.

Es especialmente preocupante la situación en Italia, que supera los 53.000 contagios y ya supera a China en muertes, con 4.825. Le sigue Irán con más de 20.600 infectados y más de 1.500 muertes. La enfermedad tuvo gran incidencia en Corea del Sur en febrero, pero logró contener la propagación a mediados de marzo.

“Se hizo todo tarde”

En este contexto, la juninense Justina Álvarez, quien se encuentra radicada en la zona de Turín (Italia) dialogó con TeleJunín e indicó: “Hace 12 días que estamos encerrados. Al principio dieron el alerta rojo para la zona de Piamonte donde yo vivo, pero al día siguiente lo ampliaron a todo el territorio”.

“Italia hizo todo tarde y creo que no quisieron hacerlo antes para que la gente no entre en pánico. Ahora nos vemos sometidos a un estimativo de dos meses en cuarentena. Ya están los militares en la calle para ingresar a los ciudadanos a la fuerza, una situación fea”, afirmó.

“El coronavirus, si bien yo pensaba todo lo contrario, ahora pienso que es algo muy serio y no es joda. Se minimizó la situación desde un principio”, sostuvo.

“Cuando ingresó el primer italiano con el virus desde China pensábamos que era algo mínimo y que se iba a resolver rápido. Pero no se solucionó nada, aumentó el contagio, seguíamos saliendo a la calle y no nos importaba”, expresó.

“Ahora es muy fea la situación, no se puede vivir normal y esto se asemeja muchísimo a una guerra: todos encerrados en casa. Hay que tomar medidas, respetarlas y ser conscientes”, explicó.

“Me arrepiento de no haber escuchado antes, pero el gobierno no fue claro. Hoy la gente se sigue contagiando y los hospitales no dan abasto. La gente se muere en su casa”, subrayó.

“Hacer los tests lo antes posible”

José Luis Pérez Ortega es otro juninense que se encuentra viviendo en el Viejo Continente desde hace 30 años. Hoy, por primera vez, le toca estar aislado dentro de su casa.

“Madrid lleva la puntera en este tema, pero acá en Sevilla (Andalucía) los casos son la mitad de la capital. El primer caso apareció el 30 de enero, y nos quedamos un poco dormidos y estamos en la situación que estamos. En el día de hoy hay 14 mil infectados, 3 mil fallecidos y 600 curados”, afirmó.

“Hoy estamos en casa. Con excepción de los servicios necesarios como las comidas, farmacias y hospitales y bancos, lo demás está todo cerrado. Así vamos a estar en los próximos 30 días”, informó.

“Si no tiene un resto guardado, el pequeño y mediano empresario sufre consecuencias. Esta situación tiene que servir para Argentina y que tome las medidas necesarias lo antes posible, porque al principio se tomó todo en broma acá. Acá los primeros días se fueron a la playa o a esquiar y no había conciencia”, manifestó.

“El tema está en detectar y hacer las pruebas del coronavirus lo antes posible. Porque si hay un infectado, hay que hacerle a todo su entorno, algo que aquí no se hizo, algo que sí ocurrió en Corea y lo sobrepasaron en 20 días”, agregó.

“Al haber falta de medios y si no te hacen la prueba sobre la marcha, el virus es incontrolable, porque puede pasar que no sepas que lo tengas y ya contagiaste a una cantidad de personas. Eso es primordial”, opinó.

“Acá solo se puede ir a comprar comida de a una sola persona y no en auto, a menos que tengas que ir a trabajar presentando los papeles correspondientes. No se puede salir a hacer deportes y podés ser multado hasta los 1000 euros. Está todo muy controlado”, confirmó.

“La mejor manera de sobrepasar esto es no pensar que es una catástrofe y que vamos a salir adelante. Pueda ser que en un mes y medio podamos estar nuevamente en la calle”, concluyó.