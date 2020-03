“Garantizamos que los camiones harineros tengan libre tránsito”

En el marco del aislamiento obligatorio dictado por el Gobierno nacional, el presidente de la Federación de la Industria Molinera, Diego Cifarelli, fue entrevistado en el estudio de TeleJunín, donde afirmó que está garantizada la provisión de harina.

“Cuando el Presidente hizo público el decreto y nos ponía dentro de los sectores esenciales, lejos de sentir un alivio por seguir trabajando, sentimos un compromiso que significa que no falte harina en ningún sector del país por la cantidad de productos que se pueden elaborar”, manifestó.

Y destacó: “Estamos en una mesa de emergencia permanente dialogando con muchos ministros nacionales y de la Provincia para garantizar que los camiones tengan vía libre para llegar a los distintos lugares”.

“Es una tarea compleja dentro de una situación con incertidumbre y miedo, pero con una responsabilidad social que es la que nos toca desde hace muchos años”, sostuvo.

Prioridad a los alimentos básicos

En un primer instante, antes de la cuarentena, algunas provincias, en el medio de la incertidumbre, “habían tomado medidas primarias de autocuartelar sus territorios con el tránsito de algunos vehículos”, agregó Cifarelli.

“Con el decreto arriba de la mesa, se tomaron medidas hablando con los ministros de transporte para que le den la prioridad a la mercadería de alimentos básicos. Eso no quita que algunas provincias hayan tomado medidas extremas”, confirmó.

“No es un trabajo fácil el de llevar la harina a determinadas panaderías o industrias. También es una realidad que las 150 empresas molineras tienen sus locales a la calle a donde tienen que ir para saber qué necesita el cliente y para cobrarle la mercadería para que el molino pueda seguir produciendo”, aclaró.

“Es mucho más sencillo el acceso del camión con la mercadería, que está identificado, que el particular en un auto que está haciendo la parte comercial del molino y en muchas provincias no pueden entrar. Creemos que esto se puede ir complejizando y más que los bancos están cerrados”, apuntó.