Bloqueos y controles en los pasos a nivel: ya hay más de 40 detenidos

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, se refirió ayer a las medidas de restricción del paso en distintos sectores de la ciudad y aseguró que tanto el municipio como las fuerzas de seguridad están trabajando de manera constante y monitoreando el movimiento de la ciudad, con el fin de dar cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia Presidencial 297/2020 que obliga al aislamiento social obligatorio para la prevención del coronavirus.

"Desde que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento estamos controlando la circulación de personas en toda la ciudad. En este sentido, decidimos bloquear preventivamente los pasos a nivel de Intendente de la Sota, Almirante Brown, Ricardo Rojas y la alcantarilla de calle Chile", informó el jefe comunal.

"Además, junto a las fuerzas de seguridad dispusimos operativos fijos y dinámicos en los restantes pasos a nivel de avenida República, Primera Junta, Rivadavia y Alberdi", agregó el funcionario.

Y recordó que estas medidas se toman con el fin de prevenir y contener la proliferación del virus Covid 19 y en consonancia con lo que ocurre en todo el país.

Detenidos

Al cierre de esta edición, el director de Seguridad del municipio, Luis Chami, informó a este diario que las personas detenidas por incumplimiento del decreto presidencial ya sumaban más de 40.

“Vamos a salir con un colectivo y un patrullero a cargar a la gente que incumpla con la cuarentena”, avisó el funcionario.

Adultos mayores

Petrecca también anunció ayer que, con el fin de acompañar y estar más cerca de los adultos mayores, el municipio pondrá a disposición una nueva línea telefónica para que aquellos adultos que estén en situación de soledad puedan comunicarse y ser asistidos al momento de realizar las compras de alimentos y medicamentos.

Este nuevo servicio será coordinado por la directora de Adultos Mayores, Adriana Summa, y se hará posible por el trabajo de voluntarios que estarán debidamente identificados antes de asistir al domicilio -previamente, se les comunicará telefónicamente el nombre y apellido de la persona, que se acercará con DNI.

Al respecto, Petrecca indicó: "En el marco de la pandemia, hemos tenido que tomar algunas medidas restrictivas y preventivas, inclusive cambiar algunas modalidades y servicios en el municipio. Principalmente en los adultos mayores, que son el grupo de mayor riesgo y a quienes con mayor énfasis les estamos pidiendo que se queden en sus casas, que no salgan. Por esto, hemos reforzado el acompañamiento a través del programa Adultos Conectados, mediante el cual los acompañamos y asistimos. Pero además, ahora, estamos acompañando a todos los adultos mayores que se encuentren en situación de soledad, acercándoles los alimentos y medicamentos que ellos necesitan comprar".

"Si bien esta situación nos llevó a tomar medidas extremas, no queremos dejar de estar al lado de cada adulto para que ellos no tengan que salir a hacer mandados y asistirlos nosotros", agregó.

Por último, el jefe del Gobierno de Junín expresó: "Les pedimos a todos que se queden en sus casas, que todos se cuiden y nos cuidemos. También quiero dejar en claro que cada voluntario que se acercará a los domicilios estará debidamente notificado y será la única persona que irá, por lo tanto, no le abran la puerta a ningún otro".

Por su parte, Adriana Summa indicó: "En el marco del programa Adultos Conectados y esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, desde la semana pasada nos hemos organizado para que cada una de nuestras operadoras trabaje desde su casa y no dejar de comunicarse con cada uno de los adultos que son parte del programa".

"Además, hemos sumado a una trabajadora social, con el objetivo de brindarles no solo la contención de todos los días, sino además asistirlos a ellos y a todos los adultos mayores que no tengan un familiar cerca, llevándoles las provisiones que necesitan para que no salgan de sus casas. Cada uno de nuestros voluntarios estará llegando a la casa de estos adultos para hacerles las compras que necesitan, básicamente, remedios y alimentos", explicó Summa en relación al anuncio hecho por el intendente Petrecca.

Summa informó que el número telefónico al que los adultos en situación de soledad pueden comunicarse es el 2364 361629.

El municipio desinfecta micros y oficinas

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19, el Gobierno de Junín, a través de la dirección de Zoonosis, montó un importante operativo de desinfección.

Según explicó el médico veterinario Julio Ferrero, titular de la dirección que realiza los operativos, "todas las noches, cuando las unidades del transporte público terminen su jornada y son llevados al taller donde se guardan, realizaremos tareas de desinfección".

"Esta tarea, a cargo de nuestra dirección, se realiza todas las noches y el objetivo es que, al otro día, cuando salgan a cumplir con sus recorridos, estén desinfectados", remarcó.

Por otro lado, el Dr. Julio Ferrero, informó que "estas tareas de desinfección también se llevarán a cabo en distintas dependencias municipales como son los Centros de Atención Primaria de la Salud, los dos Centros integradores comunitarios, los talleres municipales y también la terminal de ómnibus".

Por su parte, la Dra. Agustina Cacheiro, integrante de la misma dirección, indicó: "Por el momento, las tareas de castraciones y desparasitación del centro de Zoonosis están suspendidas, porque hemos puesto en marcha un estado de vigilancia epidemiológica, las 24 horas del día, para las enfermedades zoonóticas".

"Estaremos realizando controles de foco en aquellos lugares donde se detectó la presencia del mosquito transmisor del dengue, esto, con el fin de evitar también contagios de está enfermedad", concluyó.

Un caso en Bragado

La doctora Mónica Pusso, a cargo de la secretaría de Salud, confirmó que existe un caso positivo de coronavirus en Bragado. Se trata de un hombre llamado David Ramos, de 32 años, que estuvo de viaje por Irlanda. De este modo, es el primer paciente con la enfermedad en el distrito, aunque se remarcó que hay que denominarlo "no autóctono".

"Es un paciente que se estaba monitoreado en su domicilio pero ahora levantó temperatura", dijo la funcionaria local al tiempo que informó que en la ciudad "hay 74 vecinos que regresaron de viaje y que al momento están cumpliendo con el aislamiento".