Sin anuncios

Los trabajadores y empleados en relación de dependencia, “durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Para los monotributistas, solo un párrafo al pasar, no en el DNU sino en el discurso del Presidente Alberto Fernández. “Todos hemos visto que hay un sector que hasta aquí no hemos atendido adecuadamente y quiero llevar tranquilidad a todos ellos. Es el sector de la informalidad y de los monotributistas. En los próximos días vamos a estar dictando normas que alivien el momento para todos ellos.” Para los autónomos, todavía ni promesas.

Facture o no, el monotributista tiene que estar al día con el pago del impuesto simplificado. Los autónomos también con su aporte mensual, pero además tienen que enfrentar el pago de los anticipos de Ganancias -el próximo es en abril- importe calculado en base a la declaración jurada del año fiscal anterior. Lo menos que se espera es la suspensión de los pagos mensuales y, también, del anticipo.

Hasta ahora, por las características propias del trabajo independiente no hay anuncios. Los reclamos del sector apuntan a eximir o postergar el pago de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, como la cuota del monotributo, durante la vigencia de la pandemia. O el otorgamiento de créditos especiales, a tasas bajas, o la postergación del pago de las cuotas de préstamos ya concedidos.

Podría decirse que para estas personas la cuarentena es un problema muy serio. Lo más probable es que estén pensando cómo van a pagar el alquiler de un local, expensas, las facturas de los servicios, los impuestos nacionales o provinciales, las tasas municipales, los salarios de los empleados.