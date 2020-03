Colegios privados: padres pueden pedir un resarcimiento por los días perdidos

Así como ocurre en otros países del mundo, el avance del coronavirus en la Argentina no solo tendrá consecuencias sanitarias para la población, sino también económicas, tras las medidas emitidas por el Gobierno nacional.

El parate de las aulas, academias, gimnasios, clases de inglés, deportes y todo tipo de centros públicos y privados ha sorprendido a los vecinos de Junín a mitad de mes, cuando ya tenían las cuotas pagas. Y sin embargo no van a poder acudir a ninguna de esas actividades debido al coronavirus.

Son muchas las dudas que asaltan a la población ¿Devolverán el dinero? ¿Tienen que restituir la mitad del importe del recibo del colegio o el jardín?

El director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Fernando Scanavino, afirmó a Democracia: “Hoy estamos con el tema de la conciliación. De todas formas creo que se van a implementar reglamentaciones complementarias que nos van a clarificar un poco el panorama”.

“En tiempos comunes, y en el caso de que haya un reclamo, se debe definir quién tiene la culpa. Pero ahora estamos en un caso en el que ni el proveedor ni el consumidor tienen la culpa. En este caso los dos actores se ven perjudicados y va haber un impacto económico grande. Tenemos que ir paso a paso y ver cómo evoluciona esta crisis en lo sanitario”, señaló.

Denuncias

“Hoy tenemos para aplicar el acercamiento de las partes para la conciliación en la OMIC vía telefónica, web, pero no en la oficina, por prevención”, informó.

“Los consumidores pueden hacer la denuncia de forma online en la web, con el archivo adjunto y se contacta a las empresas. Luego, hacen una propuesta o rechazo. Si hay un acuerdo se labra un acta”, indicó.

“En el caso de que no haya acuerdo, interviene el Juzgado de Faltas. En la OMIC tenemos generalmente acuerdos en el 70 por ciento de los casos”, apuntó.

“Siempre lo primero que tiene que hacer el consumidor o usuario es reclamar ante el proveedor en buenos términos. Si no obtiene respuesta, recién después debe venir a la oficina”, subrayó.



Turismo

Días atrás, el Gobierno estableció que los agentes de viaje y establecimientos hoteleros de la Argentina deben devolver a los turistas el dinero de las reservas efectuadas desde el 16 de marzo (fecha de entrada en vigencia de la medida) hasta el 31 de este mes.

Este jueves, el ministerio de Turismo y Deportes decidió hacer extensiva la resolución a los servicios de alojamiento temporario. De esta forma, los argentinos que hayan realizado una reserva entre el período mencionado podrán solicitar el reintegro a la empresa.



Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas decidió, debido al protocolo de seguridad, devolver el dinero de los pasajes de vuelo a quienes hayan decidido cancelar su viaje por los crecientes casos de coronavirus en el país y el mundo.

Por otro lado, por la pandemia y en función del decreto presidencial N°260/2020, la empresa indicó que mantendrá la actual operación a zonas de riesgo hasta el lunes 16 de marzo inclusive con el objetivo de trasladar a los pasajeros a su país de residencia.

Asimismo, informó que los vuelos operados a esas zonas desde el 17 de marzo hasta el 10 de abril inclusive se encuentran cancelados.