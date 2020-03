Los Almendros: “Este barrio estaba muy olvidado”

Los Almendros es el último barrio de lo que podría denominarse como zona urbana de Junín.

Sin embargo, en los últimos años tuvo tal incremento poblacional que en la actualidad resulta difuso distinguir en este sector las zonas urbanas de las que no lo son.

Y fue ese crecimiento el que generó más demandas de los residentes. Muchas de ellas insatisfechas, no solo por estar en un espacio alejado del centro, sino también porque durante más de diez años no hubo una sociedad de fomento que gestionara por las necesidades del lugar.

Eso comenzó a cambiar a fines del año pasado y hoy existe una comisión que busca dotar de más prestaciones al barrio.



Infraestructura

Delimitado por las calles Ramón Hernández, Soldado Argentino y su continuación Miguel Lonegro, Los Teros y Los Ombúes, el barrio Los Almendros tiene sectores en donde aún les faltan algunas de las prestaciones básicas.

“Estamos con varias necesidades”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Mariano Sosic. No obstante, el dirigente barrial se muestra confiado en poder obtener avances en la infraestructura del lugar: “Estamos haciendo las cosas de a poco y bien porque este barrio estaba muy olvidado. Por suerte la Municipalidad nos está dando una gran mano, tenemos armada la sociedad de fomento, con gente joven que hace bastante que vive acá, y con nuevas ideas”.

En ese marco, desde la sociedad de fomento creen que “van a seguir llegando servicios” cuando terminen de regularizar institucionalmente la entidad. “Nos dijeron que va a tardar un poco”, admite Sosic.

Para el dirigente barrial, uno de los principales reclamos pasa por el déficit en la recolección de montículos: “Es un tema a tener en cuenta. Los vecinos se comunican con nosotros y nos piden ese servicio que es muy necesario. Esta no es una zona de quintas, porque se está urbanizando mucho, pero necesitamos más fluidez en el paso del recolector”.

Otra de las prestaciones sobre la que los lugareños ponen el acento es el alumbrado público. Es cierto que los vecinos mostraron su satisfacción cuando se ejecutó un recambio de luminarias en Benito de Miguel, desde Soldado Argentino hacia el lado de El Lihué. “La gente está muy contenta por esas seis o siete cuadras”, dice Sosic. Y enseguida aclara que ya mantuvo encuentros con funcionarios de la Municipalidad para explicarles que hay zonas oscuras en el barrio. Allí le respondieron que “hay un sector que va a ser iluminado con las luces amarillas que saquen de otros lugares en los que sean reemplazadas por led: esperamos más información de ellos”.

Las calles

Otro tema de preocupación es el estado de las calles, ya que la mayoría es de tierra. “Muchas casas tienen sus desagotes de piletas a la calle y si la gente no toma conciencia, después se complica –explica el dirigente barrial–, y los días que llueve también son difíciles, tenemos el jardín y la escuela, en una zona en la que las calles, con las precipitaciones, se tornan intransitables”.

El presidente de la sociedad de fomento señala que “las máquinas no pasan tanto como quisiera el vecino, pero vienen”. Normalmente, andan por aquí “una o dos veces al mes”. Desde el municipio les dijeron que hacen lo que pueden con la planta vehicular con la que cuentan: “No es que no quieren, sino es que no pueden brindar el servicio porque faltan máquinas”.

Tránsito

Finalmente, el del tránsito aquí es conflictivo, “como en toda la ciudad”. Es que “desde que asfaltaron Benito de Miguel, ya hace un tiempo, y ahora que también pasa el transporte público, se transformó en un lugar muy complicado”.

Con todo, Sosic concluye: “Estamos teniendo respuestas de la Municipalidad, eso es importante: que no nos dejen solos, porque necesitamos mucho de ellos”.