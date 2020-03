La Gendarmería y la Policía Federal recorren las calles

Personal de Gendarmería y Policía Federal está recorriendo la ciudad para concientizar a los vecinos y pedirles que permanezcan en las casas.

Esta actividad se agrega a las medidas que ya se vienen tomando con el objetivo de cuidado, estando el intendente Pablo Petrecca a cargo de lo que se denomina “comando único”.

Al respecto, el doctor Andrés Rosa, secretario de Seguridad, manifestó: "En el marco del comando único que conformamos junto a las fuerzas de seguridad y que es comandado por el Intendente Petrecca, hemos comenzado una serie de acciones para prevenir y cuidar la salud pública. En estos momentos, Gendarmería está recorriendo parte de la ciudad con un megáfono recordando esta campaña de concientización sobre este virus. Lo mismo estará haciendo Policía Federal con el objetivo de llegar a todos los barrios y a los espacios públicos".



"Apelamos a la solidaridad de los vecinos y al compromiso social, para limitar al mínimo e imprescindible el contacto físico entre personas. Buscamos que no se junten y lo hacemos con un único mensaje de cuidarnos entre todos y quedarnos en casa. Con una acción de gobierno solo no alcanza y por eso pedimos el compromiso de los vecinos. Agradecemos a las fuerzas de seguridad federales y a las provinciales por esta tarea que estamos haciendo en conjunto", dijo Rosa.

Para finalizar, explicó: "Esperamos que estas acciones nos den buenos resultados. Esto es tan dinámico que se van tomando medidas minuto a minuto, como la de la Laguna de Gómez de limitar el acceso o como en los parques. Son decisiones necesarias para cuidarnos entre todos. Y no queremos llegar a la amenaza del código penal, porque sería lamentable. No queremos detener a ningún vecino, ni armarle una causa. El artículo 205 del Código Penal es muy duro en ese sentido y por eso apelamos al compromiso de la sociedad. Estamos en una epidemia y necesitamos que todos nos cuidemos".

Diálogo con concejales

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recibió junto a sus secretarios de Salud, Carlos Lombardi, y de Gobierno, Agustina de Miguel, a los presidentes de los bloques de concejales, Javier Prandi, de Juntos por el Cambio, y Victoria Muffarotto, del Frente de Todos. También participó de la reunión el titular del Concejo Deliberante, Gabriel D´Andrea.

Tras la reunión, el jefe del Gobierno de Junín dijo: "Convocamos a los concejales para informarles las medidas que estamos llevando a cabo, contarles qué acciones concretas estamos ejecutando".