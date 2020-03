Afirman que los colegios privados de Junín deberían restituir el dinero por días perdidos

El parate de las aulas, academias, gimnasios, clases de inglés, deportes y todo tipo de centros públicos y privados ha sorprendido a los vecinos de Junín a mitad de mes, cuando ya tenían los recibos pagados. Y sin embargo no van a poder acudir a ninguna de esas actividades debido al coronavirus.

En diálogo con Democracia, padres de colegios privados se quejaron porque en general la continuidad pedagógica de estos establecimientos no incluyó clases virtuales o plataformas web, sino solo tarea para el hogar, nada diferente de las escuelas públicas.

Son muchas las dudas que asaltan a la población. ¿Devolverán el dinero? ¿Tienen que restituir la mitad del importe del recibo del colegio o el jardín?

“Todavía no hay ninguna medida con respecto a esto. Algo debería salir, pero es todo muy reciente. Estamos a la espera. Hoy todavía no se pensó en eso y lo más probable es que algo vaya a salir”, afirmó a Democracia Clara Bozzano desde la Defensoría del Pueblo.

“Aún quedan medidas más urgentes para tomar. Por ahí cuando se reanuden las actividades, se pagará un porcentaje menor, pero la verdad es que no hay ninguna resolución. Son cosas que ahora no se pueden pensar y todavía no hay nada”, aseguró.

Colegios y jardines

Desde España, donde la situación es similar a la de Argentina, Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), explicó: “En todas estas actividades, el consumidor no está obligado a pagar por los servicios no recibidos. Lo más lógico es que en la siguiente mensualidad se produzca la compensación por el tiempo no recibido”.

“En el caso de entidades privadas que prestan los servicios (colegios, asociaciones de padres o empresas), estos deben proceder a la compensación/devolución de cantidades. Si esta no se produce el consumidor tiene derecho a reclamar”, afirmó.

Fuera de los centros educativos

Otra de las preguntas es: ¿También existe el derecho a la devolución en otras actividades canceladas como el gimnasio, las clases de inglés, danza, fútbol o cualquiera otra?

“Sucede lo mismo que en el caso anterior. Los consumidores tienen derecho a la compensación o devolución de la parte proporcional de los servicios que han pagado y no han podido disfrutar”, dijo Izverniceanu.

“Las condiciones en las que esto se haga dependen de cada empresa, lo mismo que los pagos. Hay que tener en cuenta que se trata de una situación excepcional y que hay que tener flexibilidad para buscar la manera más adecuada de resolver la situación. Lo lógico es que si se suspende la actividad, también se suspenda el pago”, afirmó.

Espectáculos

“El consumidor tiene derecho a la devolución del precio de la entrada. Si el espectáculo va a tener lugar en otra fecha, el consumidor puede optar por aceptar la nueva fecha o exigir la devolución de la entrada si no puede asistir”, subrayó la experta.