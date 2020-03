Piden a los turistas no visitar Junín durante el fin de semana largo

En forma conjunta, el director de Turismo del Gobierno de Junín, Luis Bortolato; el secretario de Seguridad, Andrés Rosa; y el titular de la Cámara Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad, Juan Víctor Casella, solicitaron a los turistas no visitar nuestra ciudad en los próximos días. En este sentido, también se señaló que habrá un operativo preventivo de seguridad.

"En tiempos complejos y en virtud de recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y la resolución emitida por el Ministerio Nacional de Turismo, el intendente, Pablo Petrecca, nos pidió trabajar en conjunto con todos los sectores vinculados a la actividad turística para hacer un pedido especial a todos los vecino, que tiene que ver con que no concurran a los espacios públicos de ocio y recreación, especialmente a lo que son en nuestra ciudad el Parque Borchex y la Laguna de Gómez", expresaron.

"Este es para nosotros un pedido rarísimo, pero les solicitamos a todos los visitantes que tenían pensado venir a Junín, que esta vez no lo hagan, porque hoy es prioritaria la salud pública de todos los argentinos. El pedido es, 'quedémosnos en casa, no viajemos y cuidémonos entre todos", afirmó Bortolato.

El funcionario dijo también que se ha trabajado mucho con la Cámara Hotelera Gastronómica para sensibilizar a los prestadores turísticos y dijo: "Sabemos que es un pedido muy difícil porque afecta la economía de cada establecimiento, pero, claramente, la salud pública debe ser prioridad. En este sentido, no habrá prestaciones turísticas en el Parque Natural, no se brindará información, no habrá servicios de guardavidas,aunque sí de emergencias y una presencia policial alentando a las personas a que no concurran a los espacios públicos".

Por último, Bortolato agregó: "La predisposición del sector turístico en adherir a estas normativas es total. Más allá de instar a los turistas a que no vengan, recordamos que hay un compromiso del sector hotelero de no tomar reservas hasta el 31 de marzo, en pos de la salud pública".

Por su parte, Rosa indicó: "En las últimas horas hemos conformado un comando único integrado por las distintas fuerzas públicas de la ciudad y que tendrá a la policía ecológica como autoridad de aplicación. La idea es solicitar a la población a que reduzca al mínimo posible el contacto físico, la circulación y el aglomeramiento en diferentes espacios. Para esto, se montará un operativo especial en el Parque Natural y una presencia en el Parque Borchex y los distintos espacios públicos. Por último, apelamos al compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos para evitar la aplicación de sanciones".

En tanto, Casella señaló: "La pandemia es un tema muy serio y en línea a lo dispuesto por las autoridades nacionales, nosotros hemos difundido en nuestros asociados las medidas que se deben tomar y las normativas vigentes, instando a que la gente se quede en casa y que, quienes quieran venir a visitarnos, lo hagan en otra oportunidad, cuando pase todo esto, que esperamos sea pronto".